Na conta do consórcio

17/06/2022 | 08:28



Um personagem oculto, mas nem por isso desimportante, foi o maior responsável pelos principais itens constantes no pacote de investimentos anunciados ontem pelo governador Rodrigo Garcia (PSDB) em visita a cidades do Grande ABC. O consórcio Intermunicipal articulava já havia tempo, por exemplo, a retomada dos repasses estaduais ao Hospital de Clínicas Dr. Radamés Nardini, em Mauá - ­pleito finalmente atendido pelo chefe do Executivo paulista. É outra amostra inequívoca da retomada das relações do Palácio dos Bandeirantes com os sete municípios, um trabalho árduo construído pelo colegiado de prefeitos, administrado hábil e diplomaticamente pelo andreense Paulo Serra (PSDB).

São Paulo se comprometeu ontem (16) a encaminhar R$ 9 milhões até o fim do ano para custeio do Nardini. A defesa de investimentos do governo estadual no hospital era uma das principais bandeiras do consórcio nos últimos anos. Por razões óbvias. Como bem lembrou o secretário Jeancarlo Gorinchteyn (Saúde), embora o equipamento esteja localizado na cidade de Mauá, boa parcela dos 2,8 milhões de atendimentos realizados no endereço é de pacientes oriundos de outros municípios ­ daí ser injusto que apenas os cofres mauaenses seguissem financiando o empreendimento. A situação era similar, aliás, à que ocorre com o Hospital de Clínicas de São Bernardo, cuja estadualização também é pleiteada.

Em sua segunda visita ao Grande ABC em cinco dias ­- no sábado, ele esteve em Santo André para anunciar a liberação de R$ 119 milhões ao município, dos quais R$ 70 milhões serão investidos no Piscinão Vila América ­, Rodrigo Garcia esteve cercado de políticos regionais, muitos deles procurando associar os investimentos estaduais às suas respectivas atuações, na tentativa de capitalizarem-se eleitoralmente para o pleito de outubro. Legítimo. Mas a sociedade precisa saber que o trabalho que realmente convenceu o governador a enviar mais dinheiro às sete cidades foi o do consórcio. Mais uma vez, fica comprovado que a união dos prefeitos em torno dos interesses comuns gera bons frutos.