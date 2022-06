App de bebidas Zé Delivery passa a entregar leite

Da Redação

Do 33Giga



16/06/2022 | 10:55



A Piracanjuba já estava presente no BEES, aplicativo que permite compra de produtos e revenda por pequenos e médios varejistas – disponível para Android e iOS. Agora, a empresa de lacticínios passa a fazer parte do app Zé Delivery (https://www.ze.delivery).

Criada em 2016, a Zé Delivery é a maior especialista na entrega de bebidas do Brasil. Ela se popularizou com as vendas diretas aos consumidores e conquistou ampla rede de atuação.

“Nos dias de hoje, capilarizar os canais de atendimento ao consumidor é uma forma de facilitar o dia a dia de quem procura opções práticas, de qualidade e, especialmente, fáceis de adquirir”, , destaca o Gerente de Canais Especiais da Piracanjuba, Wesley Pádua. “Já estamos presentes na plataforma de vendas B2B, BEES, da Ambev, e com a expertise logística desses recursos digitais, conseguimos atender ainda mais consumidores com nossos produtos.”

“O propósito do Zé Delivery é entregar comodidade e conveniência ao consumidor, seja como e onde ele quiser. Além de garantir bebida rápida, gelada e no precinho, cada vez mais queremos ser a plataforma do consumidor e entregar o que ele precisa para o seu momento, seja qual for o tipo do produto”, acrescenta Thaís Azevedo, CMO do Zé Delivery. “A nossa parceria com Piracanjuba reforça este compromisso.”

Quem acessar o app poderá escolher o Piracanjuba Whey, o Leite Condensado Piracanjuba, os Leites UHT (Integral, Semi e Desnatado), o Creme de Leite Piracanjuba e a Bebida Láctea Pirakids Chocolate. As opções do Zé Delivery estão disponíveis para os moradores dos seguintes estados: SP, RJ, MG, SC, RS, PR, GO, MS, AC, MT, RO.