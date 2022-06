Thainá Lana

Do Diário do Grande ABC



16/06/2022 | 00:01



Após dois anos sem celebrações presenciais, os fiéis do Grande ABC voltarão a comemorar hoje o Dia de Corpus Christi nas paróquias da região. Simultaneamente, serão promovidas diversas atividades tradicionais da festa católica nas sete cidades, como missas, procissões sobre os tapetes coloridos, além de doações de cobertores e alimentos.

A confecção do tradicional tapete colorido, com representações de cenas bíblicas sobretudo sobre a eucaristia, ocorreu no início da noite de ontem na Igreja Matriz de Santo André. Produzido pela comunidade, o item estará posicionado em frente ao tempo religioso para a procissão dos fiéis, que será realizada após a missa das 8h30. Ainda na região central da cidade, a missa, das 10h, na Catedral Nossa Senhora do Carmo, será presidiada pelo bispo diocesano de Santo André, dom Pedro Carlos Cipollini.

O padre Estevão Maurício Atanasio, da Igreja Matriz, conta que o percurso da procissão será menor que dos outros anos, mas acredita que o evento religioso receberá expressiva presença de público. “Esperamos a aparição dos fiéis durante a festa litúrgica que será celebrada presencialmente após dois anos de pandemia. É o momento para louvar e agradecer a Deus no sacramento da sacristia”, conta o missionário.

Santo André promoverá diversas ações nas igrejas da cidade. A Paróquia Nossa Senhora das Graças, na Vila Humaitá, realiza missa às 10h e logo após procissão e benção do santíssimo na capela da igreja. Na Paróquia São Jorge, no Parque Marajoara, a missa ocorre às 15h e a procissão pelo tapete será até a Capela Nossa Senhora da Fé. Já a celebração na Paróquia Nossa Senhora do Rosário, na Vila Luzita, ocorrerá em dois horários, às 9h e às 19h. A igreja Sagrado Coração de Jesus, no bairro Jardim, celebra missa às 10h, seguida de procissão.

Os cobertores utilizados para confecção do tradicional tapetes de Corpus Christi, na Igreja Nossa Senhora de Fátima, no bairro Jaçatuba e na Paróquia Santa Joana D’rc, na Vila Vitória, serão doados para as pessoas em vulnerabilidade social após a procissão.

A cerimônia religiosa em Diadema será promovida na Paróquia Nossa Senhora dos Navegantes, no bairro Eldorado, acompanhada de montagem do tapete. Em Mauá, o ato religioso ocorrerá às 10h na igreja da Matriz Imaculada Conceição, no bairro Matriz – durante a festividade também serão arrecadados alimentos, peças de roupas e cobertores para doação. Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra farão missa em conjunto às 9h, no Centro Cultural Ayrton Senna, na Estância.

Duas missas e procissões ocorrem em São Caetano, sendo a primeira às 8h30 na Paróquia Nossa Senhora da Prosperidade, no bairro Prosperidade e a outra às 10h, na Igreja Matriz Sagrada Família, na região central do município. Já a Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, em São Bernardo, terá procissão de fiéis pelo tapete a partir das 9h e missa em quatro horários, às 7h, 9h, 15h e a última às 19h. Além das tradicionais ações do dia, a Paróquia Santa Luzia e Santo Expedito receberá doação de alimentos não perecíveis para doação e celebrará a Missa de Corpus Christi, às 10h.