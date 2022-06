Da Redação

A greve dos funcionários das empresas de ônibus da Capital que começou e foi suspensa na própria terça-feira após aprovação da proposta de reajuste de 12,47% nos salários dos trabalhadores – retroativo a maio – vai representar custo de R$ 42 milhões por mês na operação do sistema. Os dados são do SPUrbanuss (Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de São Paulo), que representa as viações da cidade de São Paulo que operam nos subsistemas estrutural ou de articulação regional, que são atendidos por ônibus de porte comum ou articulados.

A paralisação mudou a rotina de 4,5 milhões de passageiros e durou cerca de 15 horas. Apenas no período da manhã, onde a demanda é maior, a estimativa é que 1,5 milhão de usuários ficaram sem o transporte. O serviço só foi retomado no fim do dia.

O prefeito da Capital Ricardo Nunes (MDB) disse que o valor empenhado na negociação com os trabalhadores terá de ser coberto de alguma maneira. Uma das alternativas seria a elevação da tarifa paga pelos usuários, medida que o chefe do Executivo tenta evitar de qualquer maneira. A opção seria a prefeitura aumentar o valor dos subsídios aos serviços.

O acordo entre trabalhadores e empresas não teve participação direta da prefeitura da Capital. O diálogo foi intermediado pelo vereador Milton Leite (União Brasil), presidente da Câmara Municipal, que usou a experiência e o bom fluxo entre os profissionais para encontrar uma solução para o problema.

Apesar do acordo aceito na terça-feira para interromper a paralisação, o assunto não está encerrado. De acordo com comunicado assinado por Milton Leite, a greve foi suspensa por cinco dias, ou seja, até segunda-feira para que trabalhadores e empresas discutam outras reinvindicações dos profissionais. “Caso não haja entendimento no prazo citado os trabalhadores retornarão à atividade grevista”, informou o comunicado do vereador que teve anuência do sindicato.