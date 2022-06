Netflix surpreende fãs de Stranger Things ao mostrar caracterização do Vecna: Perfeito, jurava que era computação

15/06/2022 | 15:10



A Netflix fez a alegria dos fãs de Stranger Things nessa quarta-feira, dia 15 , após publicar um vídeo mostrando a caracterização do vilão da nova temporada, o Vecna.

Em um vídeo de poucos segundos, o maquiador e designer de próteses, Barrie Gower, mostrou passo a passo da incrível maquiagem do vilão, que está preocupando Eleven e os seus amigos. O vídeo, é claro, surpreendeu os fãs da série, já que muitos acharam que tudo não se passava de computação gráfica. Atenção, o vídeo contém spoiler

Através dos comentários, os internautas ficaram surpresos com a produção e rasgaram elogios ao trabalho:

Que incrível!!!!! Quantas horas, será?!, disse uma.

A prima dando spoiler pra quem não assistiu ainda kkkkkkkk, brincou outra.

Perfeito, jurava que era computação gráfica, disse um terceiro.

Vale pontuar que em recente entrevista ao The Verve, Barrie falou sobre a caracterização:

No dia [da filmagem] ele tem que estar superviscoso, então usamos produtos como lubrificante K-Y. Também usamos um produto chamado UltraWet, um gel transparente, que passamos em todo o corpo dele. É o tipo de coisa que, no set, se você colocava a mão no ombro dele, você se arrependia porque ficava todo melecado, contou.