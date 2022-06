Demi Moore assume namoro com publicação em rede social

15/06/2022 | 14:10



A atriz Demi Moore postou na última terça-feira, dia 14, uma publicação com três fotos onde anunciou oficialmente seu namoro. A artista já havia sido fotografada enquanto assistia aos jogos de tênis no torneio Roland Garros, em Paris. Nos cliques ela aparecia aos beijos com o chef Daniel Humm, confirmado como seu novo namorado.

Continuando seu passeio na França, Moore decidiu postar um carrossel de fotos em seu perfil no Instagram com a legenda:

Visitando o palácio dos reis e das rainhas. Arraste para o lado para ver a rainha.

O post começa com uma foto do Palácio de Versalhes em que aparece a sombra de um casal, dando uma sugestão do resto das imagens. Logo em seguida já aparece a primeira foto dos dois.