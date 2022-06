Gabi Brandt se irrita com comentários após mostrar o filho andando de ônibus: Ele adorou

12/06/2022 | 10:11



Gabi Brandt usou as redes sociais para expor alguns comentários que vem recebendo sobre o filho Davi, de dois anos de idade. Recentemente, a influenciadora compartilhou que o pequeno sentiu vontade de andar de ônibus e que, por isso, decidiu levá-lo para ter a experiência.

No entanto, o que Brandt não esperava, era que os internautas fossem achar a situação curiosa e até motivo de crítica.

- Ontem eu cheguei a comentar que levei o Davi pra andar de ônibus. E as mensagens que eu recebi foram, no mínimo, curiosas. Tipo: Ah, você deve ter alugado um ônibus pra botar ele pra andar. Ah, botar ele pra andar de ônibus na Disney não adianta nada. Foram coisas desse tipo.

Gabi ainda comentou que Davi adorou o passeio e compartilhou alguns vídeos do pequeno sorrindo enquanto pegava o transporte público. A influenciadora também explicou que tudo aconteceu em sua cidade natal, São José do Rio Preto, no interior de São Paulo.

Tava quase vazio porque era fim de semana e num horário tranquilo, escreveu ela.

A companheira de Saulo Poncio também declarou que já pegou muito ônibus na vida, e que acredita que o filho não ia gostar tanto se tivesse que usar o transporte diariamente.

- Durante muitos anos eu só andei de ônibus. Pra fazer tudo? Pra trabalhar, pra faculdade, pra ir pra todos os lugares eu ia de ônibus ou de mototáxi, quando sobrava uma grana.