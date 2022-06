Após atraso de Simaria em show, Simone ignora polêmica e agradece apoio dos fãs

12/06/2022 | 10:11



Simone e Simaria novamente viram o nome da dupla entre os assuntos mais comentados na internet! Na madrugada do último sábado, dia 11, Simone subiu ao palco de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, sozinha após um enorme atraso de sua irmã, que chegou no momento em que o show estava sendo encerrado.

Após a apresentação, Simone usou as suas redes sociais para agradecer o carinho dos fãs e optou por ignorar o ocorrido:

- Passando aqui para agradecer a galera de Caruaru pelo carinho. Que energia maravilhosa, que povo lindo, que cidade. Foi uma noite muito especial. Eu estava morrendo de saudade de cantar para vocês. Voltei com o coração muito cheio de alegria. Muito obrigada, disse ela.

Vale pontuar que o acontecimento rendeu inúmeros comentários dos fãs:

Se eu fosse Simone, iria sair e deixar ela cantando sozinha, não é porque é irmã que é obrigada a aguentar, disse uma.

Eu assisti e estava um clima muito ruim entre as duas, afirmou outro.

Recentemente, durante coletiva de imprensa, Simone falou sobre a discussão com Simaria nos bastidores do Programa do Ratinho.