Vitória é fundamental ao Ramalhão para se aproximar dos líderes

Francisco Lacerda

Diário do Grande ABC



10/06/2022 | 23:59



O Santo André enfrenta hoje a Portuguesa carioca, às 15h, no Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, pela nona rodada do Grupo G-7 da Série D do Campeonato Brasileiro. E a vitória é fundamental para que o Ramalhão se aproxime ou até alcance o G-4, os quatro que avançam, e continue com o sonho da classificação à próxima fase. Na quinta colocação, com oito pontos, com o triunfo – e dependendo dos resultados de Nova Iguaçu, em terceiro, com dez, e Oeste, em quarto, nove –, o time da região pode pular a terceira posição.



E a tarefa não será das mais fáceis, já que nas oito rodadas anteriores a equipe foi derrotada em quatro delas e, também, o técnico Renato Peixe não poderá contar com Tiago Ulisses e Fabrício – fora do time nas últimas –, em tratamento no departamento médico do clube. O restante do elenco estará à disposição do treinador. O time, que vem de empate em casa com o Paraná, chegou às redes apenas cinco vezes, e foi vazado em oito oportunidades, o que faz da defesa uma das preocupações do treinador.



A equipe segue se reforçando para a continuidade da competição e nesta semana apresentou o meia Christopher, 23 anos, que havia trabalhado com Renato Peixe no EC São Bernardo e que também acumula passagens pelo Grêmio Novorizontino, do Interior, e Ypiranga, de Erechim, no Rio Grande do Sul.



Pelos lados da Portuguesa, o que tem incomodado o técnico Felipe Surian é o fato de a equipe ainda não ter vencido na Série D e ocupar a lanterna da chave, com apenas seis pontos após seis empates – dois deles na última rodada do turno inicial e na primeira do returno, contra o Cianorte, do Paraná – e duas derrotas. O ataque marcou somente quatro vezes, e a defesa sofreu sete gols. No primeiro embate entre as agremiações, dia 21 de maio, vitória do Ramalhão por 1 a 0 no Brunão, gol de David. Para este confronto Felipe Surian deve manter a formação dos jogos passados. O técnico avalia que que o time cria boas chances nas partidas, mas que não conclui com eficiência suficiente para chegar às vitórias e, consequentemente, sonhar com a classificação à próxima fase.