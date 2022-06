Com autorização da Band, Datena irá gravar com Silvio Santos no SBT

09/06/2022 | 14:11



O encontro veio! Segundo informações do Leo Dias, a Band autorizou o apresentador Datena a participar do Programa Silvio Santos, que vai ao todo domingo na telinha do SBT.

De acordo com o colunista, o encontro de milhões ocorrerá nesta quinta-feira, dia 9, nos estúdios do SBT. Na atração, Datena irá competir com o dono do baú no famoso jogo das três pistas, que será mediado por Patrícia Abravanel.

Vale pontuar que o encontro entre os apresentadores será o primeiro após a tentativa de Silvio em levar Datena para sua emissora.

Recentemente, Silvio Santos alfinetou Celso Portiolli após ele aparecer de cueca no Domingo Legal. Sem perder o humor, Silvio falou que era apelação:

- Precisa um apresentador de televisão de cueca ou de calção durante um programa? Não, não precisa! Isso é apelação, disparou ele.