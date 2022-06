Defesa Civil dá início à Operação Estiagem com preparação para combate a incêndios

Da Redação



09/06/2022 | 12:32



A Prefeitura de Santo André, por meio do Departamento de Proteção e Defesa Civil, iniciou nesta quarta-feira (9) a Operação Estiagem, iniciativa que contempla ações de prevenção voltadas ao período do ano em que há menos ocorrência de chuvas. O plano estabelece os procedimentos a serem adotados pelos órgãos envolvidos na prevenção e resposta a emergências e desastres relacionados à estiagem, visando a preservação da vida humana, do patrimônio e do meio ambiente.

A iniciativa ocorre no período em que a umidade relativa do ar é menor e as probabilidades de incêndios em áreas verdes e em moradias localizadas no seu entorno aumentam, principalmente em localidades de maior vulnerabilidade social.

"Com a implantação deste plano, vamos desenvolver conjunto de medidas com foco na prevenção, com atendimentos emergenciais e assistenciais para preservar a qualidade de vida. Santo André é referência em ações preventivas e a nossa defesa civil desempenha papel fundamental na proteção da nossa gente, sempre se antecipando aos problemas e minimizando seus efeitos", disse o prefeito Paulo Serra (PSDB).

A Operação Estiagem reforça a presença de Santo André como participante da ONU Making Cities Resilient 2030 ­ Construindo Cidades Resilientes, iniciativa da Organização das Nações Unidas visando tornar municípios mais seguros e evitar riscos.

O programa foi desenvolvido a partir da análise das avaliações e mapeamentos de risco efetuados e dos cenários de risco identificados como prováveis e relevantes, caracterizados como hipóteses de desastres.

Outra iniciativa importante é o treinamento de servidores para o combate a incêndios florestais. A previsão é preparar cerca de 300 servidores, com o intuito de capacitá-los para o combate a focos iniciais de incêndio, evitando grandes desastres. O treinamento, além de dar orientações sobre técnicas de combate ao fogo, visa motivar e estimular o servidor a tomar medidas preventivas, sendo multiplicador de boas práticas em sua casa e com as pessoas ao seu redor.

Entre as ações do plano, estão ainda a orientação à população quanto às medidas destinadas à promoção e recuperação da saúde, a partir do acompanhamento dos índices de umidade relativa do ar; apoio ao Corpo de Bombeiros com medidas antecipadas à deflagração de focos de incêndios em coberturas vegetais; sensibilização e informação em relação ao perigo da soltura de balões, queima de resíduos, queima de vegetação em terrenos e lotes, pontas de cigarros acesas e economia de água, entre outros.