Biden elogia unidade democrática apesar de ausências na Cúpula das Américas

09/06/2022 | 07:27



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse nesta quarta-feira, 9, que a democracia é um "ingrediente essencial" para o futuro do Hemisfério Ocidental ao receber os líderes da Cúpula das Américas, uma refutação implícita àqueles que boicotaram a reunião porque os autoritários não foram convidados.

Seu governo insiste que a cúpula pode ser bem-sucedida apesar da ausência de vários líderes importantes, já que as autoridades procuraram destacar os esforços em segurança alimentar, clima e outras áreas de interesse comum. O presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador e outros líderes se afastaram do evento porque os EUA excluíram Cuba, Venezuela e Nicarágua.

"Nossa região é grande e diversificada. Nem sempre concordamos em tudo", disse Biden nesta quinta-feira, na abertura do encontro. "Mas porque somos democracias, trabalhamos com nossas divergências com respeito mútuo e diálogo", afirmou. Ele também prometeu que a reunião envolveria "ideias ousadas, ações ambiciosas" que "demonstrariam ao nosso povo o incrível poder das democracias para oferecer benefícios concretos e tornar a vida melhor para todos".

Biden chegou acompanhado de perguntas sobre quanto progresso ele pode fazer na migração e outras questões quando alguns de seus colegas da região estão ficando em casa. A controvérsia prejudicou o início da cúpula, que está sendo sediada pelos EUA pela primeira vez desde o evento inaugural em 1994, em um momento em que a China tenta fazer incursões na região. Algumas medidas concretas podem ser anunciadas, como um possível financiamento para bancos de desenvolvimento. Fonte: Associated Press.