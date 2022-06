Adryana e Albert, Ivy e Nandinho, e Brenda e Matheus estão na D.R. do Power Couple!

09/06/2022 | 01:11



No Power Couple desta semana, a prova dos casais exigiu comunicação e raciocínio dos casais. Eles precisaram acender dois letreiros, mas o os interruptores de um lado acendiam as luzes do outro, então um precisava avisar o outro quando o botão apertado acendia ou apagava, até que o letreiro ficasse todo aceso. Quem terminasse em menor tempo, venceria e se tornaria o Casal Power.

O clima esquentou entre Hadballa e Eliza. Ele acabou se estressando durante a prova e ficou bem irritado com a esposa. Eita!

O casal com pior desempenho na prova e que foi colocado no primeiro banquinho da D.R. foi Adryana e Albert. O segundo banquinho ficou com Ivy e Nandinho, por terem ficado com o menor saldo do ciclo. Já os campeões e Casal Power da semana foram Anne e Pe Lanza!

Adriane Galisteu também lembrou que a partir desta fase do jogo, não existe mais imunidade por meio da prova.

Votação aberta

Anne e Pe Lanza escolharam suas esferas poderosas e foram para a sala de depoimentos ler com o público o que havia dentro delas. Em ordem, cada uma delas dizia:

Escolha um casal que está na D.R., se ele for eliminado vocês ganham dez mil de bônus na conta conjunta;

Anulem todos os votos recebidos por um casal.

Depois, a votação começou e a maioria dos votos foi dividida entre Brenda e Matheus, e Eliza e Hadballa. Na votação não faltou lavação de roupa suja, e só para não perder o costume, Brenda, Matheus, Mussunzinho e Karol começaram a bater-boca ao vivo, listando xingamentos, um querendo falar mais alto que o outro e ninguém deixando o outro falar de modo claro.

A discussão entre eles foi tão longe que Galisteu decidiu se calar e só deixar a situação rolar.

A votação se encerrou com quatro votos para Hadballa e Eliza, três votos para Brenda e Matheus, e um voto para Luana e Hadad. Mas se você acha que a D.R. estava resolvida, se enganou. Pe Lanza e Anne escolheram usar o poder de tirar todos os votos de Hadballa e Eliza, fazendo o casal mais votado ser Brenda e Matheus!

Logo após Galisteu se despedir dos casais, Ivy começou a brigar com Anne por conta de sua atitude em alterar a D.R.

Pelo jeito a noite vai ser tensa, hein?