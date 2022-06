Graciele Lacerda sobre Wanessa Camargo e Dado Dolabella: As pessoas têm que ir atrás da felicidade delas

08/06/2022 | 09:11



Graciele Lacerda falou pela primeira vez sobre a sua enteada, Wanessa Camargo, e o suposto affair com Dado Dolabella após assinar o divórcio com Marcus Buaiz.

Durante o casamento de Nathan Camargo, filho de Luciano Camargo, a amada de Zezé conversou com a coluna do Leo Dias e deu a sua opinião sobre o assunto. Segundo ela, as pessoas precisam ir atrás da felicidade:

Não sou da época do Dado, não o conheço, mas se isso é a felicidade dela, tem que ser feliz. As pessoas têm que ir atrás da felicidade delas, afirmou.

Graciele também comentou sobre a sua tão esperada gestação:

Até o fim do ano engravido. Zezé vai ficar duas semanas no nordeste agora e na volta vamos fazer mais uma fertilização. Tenho certeza que vai dar certo, garantiu.

No casório, Zezé também comentou sobre a possível volta da filha com Dado:

Se voltou, se não voltou, não sei. A vida é dela. É um assunto que não quero opinar, disparou.