Shakira quer deixar a Espanha com os filhos, mas Gerard Piqué não concorda, diz jornal

07/06/2022 | 11:10



Shakira e Gerard Piqué vão se divorciar. O casal ainda não revelou detalhes, mas, segundo o jornal El Periódico, o motivo seria uma suposta traição do craque. Ao longo dos quase 12 anos de casamento, eles acumularam um patrimônio milionário, mas parece que isso não vai ser um problema no divórcio. Segundo informações do jornal Extra, a única divergência entre os dois tem nome e sobrenome: Sasha e Milan, seus filhos.

Ainda de acordo com o jornal, Shakira estaria querendo deixar o país e levar a guarda das crianças com ela para os Estados Unidos, por ser onde sua carreira está mais focada no momento. Ultimamente, ela vem aparecendo em vários programas de TV como o The Voice USA e Dancing with myself.

Além disso, a cantora não teria amigos em Barcelona, cidade que é local de trabalho de Piqué. Por lá, ela conta apenas com os familiares e amigos do ex-marido, além de estar sendo processada pelo governo espanhol por sonegação de impostos. Porém o jogador se mostrou contra a mudança dos filhos, ele ainda teria alegado que acarretaria em problemas para as crianças.

Milan e Sasha nasceram e cresceram na Espanha e estudam em um colégio bilíngue focado na educação norte-americana. O craque também disse que não deseja ficar longe dos filhos e não se mostrou muito adepto a ceder. Eita, será que teremos mais um divórcio polêmico?