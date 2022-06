Partes de corpo são encontrados perto de represa em Ribeirão Pires

Da Redação



Partes de um corpo, em decomposição, foram encontrados por quem passava na Estrada Velha do Mar, próximo à Ponte da Light, em Ribeirão Pires. De acordo com informações da PM (Polícia Militar), dois braços foram encontrados por volta das 8h40 deste domingo (5).

Junto aos membros estavam restos de cabelo, velas e sacos de lixo, em uma área de mata ao lado da Represa Billings. As pontas do dedo estavam decepadas, para dificultar o reconhecimento do corpo.

Na manhã desta segunda-feira, mais um membro foi encontrado no mesmo lugar, desta vez uma perna. A Secretaria de Segurança Pública anunciou por meio de nota que o caso foi registrado na delegacia de Ribeirão Pires, que solicitou perícia técnica do IC e do IML para os membros e para o local de encontro.

Agora a investigação segue com a Polícia Civil, e com o Setor de Homicídios e de Proteção à Pessoa de Santo André, que está auxiliando na apuração do caso. O caso segue para inquérito policial.