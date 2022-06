Tarantino e Roger Avary farão podcast da juventude

06/06/2022 | 07:45



Muito antes de ganharem um Oscar pelo roteiro de Pulp Fiction, Quentin Tarantino e Roger Avary eram apenas dois cinéfilos trabalhando em uma locadora de vídeo em Manhattan Beach, Califórnia, discutindo e recomendando filmes e se tornando os cineastas que planejavam ser.

Agora, quase 40 anos depois de se encontrarem no Video Archives em 1983, Tarantino e Avary estão revisitando esse momento crucial com o Video Archives Podcast, um novo empreendimento do Stitcher da SiriusXM que estreia no segundo semestre. A empresa disse na quinta-feira que, em cada episódio, Tarantino e Avary assistirão novamente e discutirão filmes selecionados da biblioteca original do Video Archives.

"Nunca imaginamos que, 30 anos depois de trabalharmos juntos atrás do balcão da Video Archives, estaríamos juntos novamente fazendo exatamente a mesma coisa: falar apaixonadamente sobre filmes em VHS", disseram os dois em comunicado conjunto. "Assistir a filmes foi o que nos uniu e nos tornou amigos, e é o nosso amor por filmes que ainda nos une hoje." Quando a Video Archives faliu, Tarantino comprou seu acervo e essencialmente recriou a loja em sua casa. Certa vez, ele estimou que eram cerca de 8 mil fitas de vídeo e DVDs. No podcast, brincaram que vão cobrir tudo, desde "filmes controversos de James Bond" a surpreendentes longas de exploração e muito mais.

"Quentin e Roger deixaram marcas duradouras no cinema", disse Scott Greenstein, diretor de conteúdo da SiriusXM. "Estamos muito empolgados em poder ajudá-los a revisitar esse momento de suas carreiras e trazer suas recomendações. O Video Archives Podcast estará disponível no Stitcher, no SXM App, no Pandora e em outras plataformas de Podcast.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.