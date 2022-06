São Bernardo deixa recurso travado e pode parar no MP

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



05/06/2022 | 00:01



Vereador de São Bernardo e integrante do MBL (Movimento Brasil Livre), Glauco Braido (PSD), que faz oposição ao governo do prefeito Orlando Morando (PSDB), pretende acionar o MP-SP (Ministério Público de São Paulo) para que a administração libere aproximadamente R$ 1 milhão em emendas para o município que estão represadas. O montante foi obtid pelo parlamentar junto ao deputado federal pela Capital Kim Kataguiri (União Brasil), um dos líderes do MBL.

O vereador afirma que a inanição por parte do prefeito Orlando Morando se deve ao acirramento político que existe entre o governo e o próprio vereador. O parlamentar avalia que sua atuação pode atrapalhar pretensões políticas do tucano, que busca reeleger a mulher, Carla Morando (PSDB), a deputada estadual.

"A cidade de São Bernardo não pode ser refém de uma tacanhice política como essa. Recurso disponível tem de ser usado, independentemente da conveniência política de quem ocupa o cargo de prefeito ou da pretensão política da primeira-dama (Carla Morando)”, declarou o vereador, que também busca cadeira na Assembleia.

O montante represado diz respeito aos seguintes projetos: R$ 350 mil para a compra de motos e equipamentos para a GCM (Guarda Civil Municipal), R$ 250 mil que devem ser usados para reforma e incremento da Sala do Empreendedor e R$ 300 mil para a compra de cadeiras de rodas para zerar a fila no município.

“Num momento de crise como esse, todo recurso disponível deve ser utilizado em benefício do povo, não dá para o mandatário ser tão insensível, ainda mais em período pós-pandemia. É muita falta de empatia”, avaliou o vereador sobre a decisão de acionar o MP para que o prefeito tome a iniciativa para liberar a verba.

A briga de Glauco para a Prefeitura de São Bernardo liberar a verba obtida com Kataguiri não é nova. Há alguns meses, o parlamentar já havia informado que disponibilizaria de emenda para que a administração obtivesse novos equipamentos para a GCM. Um dos estopins foi a propaganda realizada por Orlando Morando, que tratou armamento usado e entregue pela Polícia Civil à GCM como equipamento novo.

À época, único vereador a ensaiar movimento contrário a receber armas usadas foi Glauco Braido, que chegou a questionar a administração sobre o motivo de aceitar o material ao invés de comprar novo armamento à corporação.

Questionada sobre a reclamação do vereador, a Prefeitura informou, em nota, “que as emendas parlamentares do deputado foram recebidas e cadastradas. Estão sendo adotadas as providências necessárias para a viabilização dos editais de licitação. Sendo que os processos estão dentro dos prazos estabelecidos.”