Charge - 3 de junho de 2022

Do Diário do Grande ABC



03/06/2022 | 09:40



Os 22 desembargadores da Câmara Especial do TJ-SP (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo), por unanimidade, consideraram inconstitucional a Lei 6.940/20, de autoria do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), que extinguiu em 2021 a Fundação Criança e transferiu os serviços públicos prestados à Secretaria Municipal de Assistência Social.