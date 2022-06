Beatriz Mirelle

Especial para o Diário



02/06/2022 | 00:01



O espetáculo Sonho de uma Noite de Verão, obra de William Shakespeare, será apresentado pela Spark Produções, produtora independente do Grande ABC, no Teatro Elis Regina, na Avenida João Firmino, 900, no bairro Assunção. A peça, que tem classificação livre, terá quatro sessões no fim de semana.

Na adaptação, o enredo reconta as histórias de amores impossíveis, criaturas mágicas e de trupe de teatro atrapalhada. Tudo ao som da banda de folk O Bardo e o Banjo.

A Spark Produções foi criada por Gregory Olegario Fernandes, diretor geral e roteirista da apresentação, e Caroline Bechelli, responsável pela produção artística. A dupla realizava projetos teatrais e, em 2021, se sentiram preparados para abrir a própria produtora. “Percebemos que estávamos prontos para dar esse passo. Os propósitos que temos são apoiar a formação de artistas, expandir o acesso a arte e criar nossas adaptações”, afirma Olegario.

Ao todo, 25 pessoas fazem parte do projeto que teve início em fevereiro de 2021.

O ingresso para assistir a peça custa R$ 40 para os clientes que comprarem o bilhete antecipado no site www.sympla.com.br/evento/sonho-de-uma-noite-de-verao/1556704 e inserir o código cupomsonho.