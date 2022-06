Felipe Neto ironiza desabafo de Gusttavo Lima e é atacado na web: É um babaca

01/06/2022 | 08:10



A polêmica envolvendo o cantor sertanejo Gusttavo Lima segue dando o que falar! Dessa vez, Felipe Neto usou os Stories do Instagram para ironizar o desabafo do músico durante uma live, que ocorreu no último dia 30 de maio. O embaixador se pronunciou e confessou que estava cansado de tantas inverdades sobre sua vida e carreira.

Diante do pronunciamento, Felipe Neto mandou uma indireta ao sertanejo e reforçou o quanto é atacado e, nem por isso, aparece chorando nas redes sociais:

Sabe o que acho engraçado? Estou há quatro anos sendo massacrado pela opinião pública, Anitta, Fábio Porchat, outros artistas. Fui acusado de pedofilia, corrupção de menores, polícia veio na minha casa, iniciou.

E, continuou:

Aí um cantor sertanejo passa uma semana sendo atacado por se beneficiar de dinheiro público para fazer show e já faz live chorando falando que vai desistir, disparou.

Vale pontuar que durante a live, Gusttavo negou ter se beneficiado do dinheiro público.

Horas após falar sobre o assunto, Felipe Neto foi duramente atacado por alguns internautas. Os ataques foram exibidos por ele nos Stories:

Seu palhaço retardado mental, disse um internauta.

Você é um babaca, disparou um segundo.

Tu merece é uma bala na testa pra deixar de ser um lixo, escreveu um terceiro.

Mesmo com as mensagens de ódio, Felipe Neto se apegou nas mensagens de amor que recebeu dos fãs:

O amor que vocês me mandam é o que me dá forças pra vencer isso aí. Eu leio milhares de directs. Eu sinto o amor de vocês todos os dias, finalizou o YouTuber.

Nego Di comenta sobre Gusttavo Lima

Outro famoso que ironizou a live realizada pelo músico foi o comediante Nego Di. Segundo ele, o embaixador deveria culpar Zé Neto por tudo que está acontecendo:

Gusttavo Lima sendo investigado e às margens de um cancelamento por causa dos shows financiados por diversas prefeituras. Ao invés de chorar em live, o embaixador deveria pedir para o Zé Neto parar de fiscalizar o c* alheio! O cara fod** o rolê todo, escreveu ele.

Vale pontuar que toda confusão começou após Zé Neto, da dupla com Cristiano, criticar Anitta e afirmar que ele e outros sertanejos não dependem da Lei Rouanet. A partir daí, surgiram as críticas sobre receber dinheiro da prefeitura para a realização dos shows. A comparação entre as duas formas acabou revelando valores altíssimos de cachê e uma abertura de investigações do Ministério Público.