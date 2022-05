Sorocaba conta conversa que teve com Fernando Zor sobre Maiara: - Eu quero que o Fernando seja feliz e que a Maiara seja feliz

31/05/2022 | 16:11



O relacionamento ioiô entre Fernando Zor e Maiara não é comentado apenas entre os fãs do casal, não. O cantor sertanejo Sorocaba, dupla de Fernando, contou em entrevista ao canal Conceito Sertanejo sobre uma conversa que teve com o amigo no momento em que Maiara e o cantor estavam separados.

No bate-papo, ele comentou que em seus conselhos presava que o trabalho do casal não fosse afetado pelo relacionamento por conta do histórico de idas e vindas no relacionamento.

- Existiram momentos dentro desse relacionamento todo que eu, como amigo do Fernando, falei: Cara, vocês têm que se acertar, a vida de vocês é uma loucura. Não é fácil, artista com artista. O artista com uma pessoa que não é, você já fica muito tempo fora de casa, imagina com alguém que é. Os dois trabalhando com a intensidade que estão, têm que ter um carinho diferente para isso. Eu não quero que isso afete o projeto do Fernando & Sorocaba e muito menos da Maiara & Maraisa, não tem sentido.

Seguindo a conversa, o sertanejo ainda contou que espera que o casal seja feliz e não se sinta pressionado por tantas pessoas de fora, que estão sempre muito ligadas nas novidades das duplas afim de saber notícias do casal:

- Eu quero que o Fernando seja feliz e que a Maiara seja feliz. Se for para serem felizes jutos, que seja. Mas que não tenha a pressão de fora para ficarem juntos. E, o principal, que não fiquem levando informação toda hora do jeito que estava no começo do relacionamento. Então, acho que isso faz parte do amadurecimento, para eles, tudo é muito novo (?) Ele não estava preparado para isso, ele foi colocado no olho do furacão e sabia que não estava preparado.