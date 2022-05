Celtics vence o Heat, é campeão do Leste e faz final com Golden State

Francisco Lacerda

Do Diário do Grande ABC



31/05/2022 | 09:58



O Boston Celtics venceu a série melhor de sete contra o Miami Heat na Conferência Leste e vai fazer a final da NBA, a liga de basquete dos Estados Unidos, contra o Golden State Warriors. Na sétima e decisiva partida entre Celtics e Miami Heat, melhor para o time dos astros Jayson Tatum, Jaylen Brown e companhia, que, fora de casa, fez 100 a 96, fechou a série em quatro jogos a três e sagrou-se campeão.

O Miami abriu a série vencendo a primeira partida (Heat118 x 107 Celtics).No jogo dois, vitória do Celtics (Heat 102 x 127 Celtics). O Heat abriu dois a um, 109 x 103; mas, de novo, o Celtics buscou a reação e igualou, 102 x 82. No jogo cinco, vitória do Celtics, 93 x 80. Jogo seis e nova igualdade (Celtics 103 x 111 Heat). No sétimo e decisivo jogo, vitória do Celtics, quatro a três e passagem à final. Esta é a primeira vez desde 2010 que o Boston Celtics chega à decisão da liga norteamericana de basquete. Nesse ano acabou derrotado pelo Los Angeles Lakers da lenda Kobe Bryant. Vai em busca de seu 18º título na NBA, feito que deixaria a franquia como maior vencedora da liga de maneira isolada.

Agora o Celtics vem embalado depois de ter ''varrido'' o Brooklyn Nets, de Kevin Durant e Kyrie Irving, e deixado para trás o atual campeão Milwaukee Bucks, do grego Giannis Antetokoumpo, em sete jogos. Mas não terá vida fácil, já que do outro lado da quadra estará o Golden State Warriors, que passou (4 a 1) pelo Dallas Mavericks na Conferência Oeste. Liderado por um dos melhores jogadores de basquete da atualidade, Stephen Curry, o Golden State já havia deixado para trás o Denver Nuggets, de Nikola Jokic, e o Memphis Grizzlies, de Luka Doncic.

A primeira partida da final está programada para quinta-feira à noite, na California, casa dos Warriors. O local se repete para o segundo jogo, dia 5. Dia 8 acontece o terceiro confronto, nos domínios do Celtics, assim como a quarta peleja,dia 10. Se houver necessidade, o quinto embate volta para a California. O mando é invertido na sexta partida, dia 16; e, em eventual sétimo duelo, o Golden State decide em casa.