Vítor Pereira admite nó tático e usará semana livre para 'reerguer o Corinthians'

30/05/2022 | 07:00



O técnico corintiano Vítor Pereira atribuiu o empate com o América-MG arrancado no final do segundo tempo à estratégia bem utilizada pelo treinador Vágner Mancini. O português falou que a equipe não soube superar a dinâmica imposta pelo rival e pretende usar a semana para trabalhar o time e também recuperar os jogadores.

"Não tenho vergonha em admitir, neste domingo pegamos uma equipe que nos exigiu muito e apresentamos dificuldades para responder a esse sistema de jogo. Não foi por falta de empenho dos atletas de forma nenhuma. Para vencer uma equipe como a do América-MG necessitaríamos estar mais descansados", afirmou o treinador na entrevista coletiva.

O calendário também foi eleito com um dos vilões pela baixa produtividade do time diante do time mineiro. "Existem várias coisas, mas o acúmulo de jogos é complicado. Estamos jogando a cada três dias, o Campeonato Brasileiro não é fácil e as equipes jogam de forma diferente. Isso apresenta muita dificuldade", comentou.

O Corinthians vai ter agora uma semana livre para poder trabalhar o grupo e Vítor Pereira considerou essa brecha na maratona de jogos como um fator positivo. "O que vamos fazer é treinar, identificar nossas dificuldades e recuperar os jogadores que estão machucados ou desgastados."

Sobre a série de cinco empates seguidos que o time completou com o 1 a 1 diante do América-MG, Pereira preferiu analisar caso a caso. "Quando empatamos fora de casa, o empate também é negativo? Acho que não. Empatamos contra o Boca Juniors fora. O São Paulo é um time do nosso nível. Empatar com o Always Ready em casa realmente não foi bom, mas os jogos fora não. Não temos elenco para ganhar todos os jogos. São muitas partidas, é impossível", afirmou.

Na classificação, o Corinthians aparece com a mesma pontuação de Palmeiras e Atlético-MG (15 pontos), mas fica em terceiro por conta do critério de saldo de gols (8, 5 e 4). A equipe alvinegra volta a campo no próximo sábado, quando enfrenta o Atlético-GO, em Goiânia.