Renato Aragão empresta gravata ao genro e ensina a dar nó: Estou doido para dar uma gravata nele

29/05/2022 | 13:10



Quanto humor! Renato Aragão estava no sofá quando o genro lhe pediu uma ajudinha. De terno para acompanhar Lívian Aragão em um casamento, Jota não tinha uma gravata e com todo carinho pediu ao Tio Renato.

O gamer se aproximou do humorista fazendo graça:

- Sogrinho maravilhoso, gostou? Um príncipe, só que esse príncipe precisa de um favor enorme.

E com a autorização da sogra, Lilian Aragão, ele entrou no closet de Renato Aragão e mostrou as três gavetas do acessório brincando:

- O homem tem mais gravatas que o William Bonner.

João Victor ainda recebeu ajuda do sogrinho para dar o nó na gravata, e claro que o humorista não perdeu a oportunidade de brincar com o genro e fez um nó à la Didi.

Enquanto o gamer o agradecia, Renato brincou:

- Eu tô doido pra te dar uma gravata. Tô doido pra dar uma gravata nele.