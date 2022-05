Tsitsipas avança sem sustos às oitavas e Roland Garros vê quedas de zebras

28/05/2022 | 16:35



As zebras não tiveram muita chance na rodada desse sábado em Roland Garros. A começar pelo jogo do grego Stefanos Tsitsipas, cabeça de chave 4, que passou fácil pelo sueco Mikael Ymer (95º do ranking mundial), cedendo apenas cinco games em 1 hora e 23 minutos. Depois de sofrer para passar pelas duas primeiras rodadas do Grand Slam francês, quando precisou mais de 3 horas e meia para ganhar cada partida, o tenista da Grécia venceu por 6/2, 6/2 e 6/1 sem perder um serviço sequer (cedeu apenas um break point).

"Tenho uma longa história com Mikael, jogamos muito nos juniores. Quero parabenizá-lo pela evolução, mas hoje eu realmente joguei muito bem e tive muita paciência", afirmou o grego. Ambos os tenistas têm 23 anos.

O polonês Hubert Hurkacz (13º) fez valer o melhor momento e derrotou o experiente belga David Goffin (48º) por 7/5, 6/2 e 6/1. Já no confronto entre trintões, Mario Cilic (23º), de 33 anos, superou Gilles Simon (158º), de 37 anos, por 6/0, 6/3 e 6/2. Agora o croata vai encarar o atual número 2 do mundo, o russo Daniil Medvedev, que eliminou o sérvio Miomir Kecmanovic (31º) por 6/2, 6/4 e 6/2.

Andrei Rublev, também da Rússia e sétimo do mundo, teve que suar um pouco mais para ir às oitavas. Venceu o chileno Cristian Garin por 3 sets a 1, com parciais de 6/4, 3/6, 6/2 e 7/6 (13-11). Seu próximo adversário será o italiano Jannik Sinner (12º), que ganhou do norte-americano Mackenzie McDonald (60º) por 6/3, 7/6 (8-6) e 6/3.

Outros duelos já definidos das oitavas da chave masculina: Djokovic (SER) x Schwartzman (ARG); Auger-Aliassime (CAN) x Nadal (ESP); Zverev (ALE) x Zapata Miralles (ESP) e Khachanov (RUS) x Alcaraz (ESP).

FEMININO

Se no masculino a zebra não deu as caras neste sábado, no feminino a história foi um pouco diferente. Veronika Kudermetova (29ª do ranking mundial) contou com a desistência da espanhola Paula Badosa, que após estar perdendo por 6/3 e 2/1 teve que abandonar o confronto. Outra top 10 que deu adeus ao saibro de Roland Garros foi Aryna Sabalenka, sétima do mundo. A russa perdeu para a italiana Camila Giorgi (30ª) por 4/6, 6/1 e 6/0.

Em um duelo mais equilibrado, a americana Madison Keys (22ª do mundo) derrotou a russa Elena Rybakina (16ª), de virada, por 3/6, 6/1 e 7/6 (10/3). Já a também americana Jéssica Pegula venceu Tamara Zidansek por 6/1 e 7/6 (7-2).

Os duelos das oitavas de final da chave feminina estão definidos: Swiatek (POL) x Zheng (CHN); Pegula (EUA) x Begu (ROM); Kudermetova (RUS) x Keys (EUA); Kasatkina (RUS) x Giorgi (ITA); Trevisan (ITA) x Sasnovich (RUS); Fernandez (CAN) x Anisimova (EUA); Mertens (BEL) x Gauff (EUA) e Teichmann (SUI) x Stephens (EUA).