José Loreto fala sobre sua vida amorosa: -Estou muito bem, feliz, vivendo algo sem rótulos

15/05/2022 | 16:10



José Loreto bateu um papo recentemente com o Extra, e falou um pouco sobre seu personagem Tadeu na novela Pantanal.

- Este é o personagem que mais me exigiu uma construção. Ele vai muito além do meu universo, do meu mundo. Tadeu é um dos poucos personagens 100% pantaneiros da novela. É nascido e criado na região. Após ter sido aprovado para o elenco, arrumei um voo e fui para o Pantanal no dia seguinte. Colei nos peões reais. Eu não tinha ideia de como seria essa experiência. Aos poucos, já voltava de uma cavalgada incorporado, vendo jacaré no caminho... Eu me impregnei daquela realidade. Isso me ajudou até no sotaque.

Ele também comentou sobre o sotaque do personagem:

- Quando comecei a ler o texto e falei com o sotaque, me desesperei. O mais difícil foi entrar nessa água gelada que é interpretar um peão. Quando entrei, relaxei. Ele bota e tira a sela de um cavalo com toda naturalidade, tem habilidades que eu não tinha. É um cara muito diferente de mim. As emoções do Tadeu são muito brutas.

Mas a conversa foi além da carreira de Loreto. Ele também falou sobre sua vida pessoal, o ambiente familiar em que cresceu, vida amorosa e sobre sua filha, Bella.

- Eu sou filho de um médico e de uma professora de Matemática. Vim de uma família tradicional construída nessa nossa sociedade machista. Como filho caçula, sou o Jove da minha família. Uma vez, meu primo, ainda moleque, estava em Búzios e botou um brinco. Minha tia arrancou o brinco da orelha dele. Hoje estou aqui com meus dois brincos nas orelhas. Quando meu pai viu a foto das bundas com o Jesuita, ele logo perguntou: Por que você fez isso? Mas por que não?

Sobre a foto com Jesuita, ele explicou como tudo rolou:

- A gente estava no Pantanal há dois meses, num clima de irmandade absurdo, gravando juntos. É normal mergulhar no rio pelado. Não é a piscina da minha casa com a galera. Lá, os corpos não são tão sexualizados como aqui. Quando fizemos a foto, baixamos as sungas, nos abraçamos e nos sentimos livres. Temos que parar com essa forma bruta de afeto entre homens. São dois amigos abraçados. Acho lindo poder ser frágil e tirar as amarras dessa minha criação machista. E vamos normalizar as bundas também. Elas nem estavam tão evidentes. Mas confesso que fiquei assustado com toda a repercussão. Teve gente que achou o nosso ato transgressor.

Bella está com quatro anos de idade, e segundo o ator, ela o faz aprender muito:

- A Bella é tão sensível, tão mais esperta do que eu era nessa idade. Ela é muito amorosa. É a maior coisa que tenho nesse mundo. Temos uma relação verdadeira desde sempre. É uma menina questionadora... Então, aprendemos um com o outro nas nossas conversas. Mas é uma relação de erros e acertos. Tudo é feito sempre com amor e muita calma. Não tenho o menor pudor de pedir desculpa para minha filha quando acho que estou errado.

Loreto recentemente deu o que falar após negar ter ficado com Gabi Martins e em seguida ter voltado atrás. Na entrevista, ele também falou sobre como anda sua vida amorosa no momento.

- Ainda não tenho uma classificação para o que estou vivendo neste momento. Posso dizer que estou muito bem, feliz, vivendo algo sem rótulos. Uma fase muito linda.

E apesar de não saber se quer se casar novamente, ele disse que pensa bastante sobre querer dar um irmão para Bella.

- Não sei se quero ter rótulos tão antigos como já tive. Estou vivendo uma fase linda que não tem classificação. Tenho duas irmãs. Cada uma delas têm dois filhos. Mas quero ter muita certeza se quero dar um irmão para a Bella.