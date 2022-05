São Bernardo inicia operação do 2º eixo do Corredor Rudge Ramos

Da Redação



14/05/2022



Começa a operar segundafeira em São Bernardo o segundo eixo do Corredor Rudge Ramos, no trecho que percorre a Avenida Senador Vergueiro. Com isso, 23 linhas municipais e intermunicipais vão atender os pontos de paradas à esquerda, no canteiro central da via.

O Corredor Rudge Ramos é uma das principais vias de ligação da região Norte ao Centro, com 15 paradas. O trecho da Avenida Senador Vergueiro soma-se ao eixo da Avenida Dr. Rudge Ramos, totalizando aproximadamente 6,7 quilômetros de Corredor de ônibus exclusivo. O conjunto de 31 linhas que percorre o Corredor representa 46% do sistema municipal, transportando 124 mil passageiros por dia.

O Corredor Rudge Ramos funcionará de segunda a sexta-feira, em dois horários. Pela manhã, das 6h às 9h e, no período da tarde, das 17h às 20h. Fora desses períodos, portanto, o tráfego de veículos na faixa do Corredor será permitido. O departamento de trânsito, vinculado à Secretaria de Transportes e Vias Públicas, será responsável pela fiscalização.