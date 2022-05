Ex-funcionária denuncia maus-tratos a idosos em casa de repouso em Santo André

Thaina Lana

Do Diário do Grande ABC



14/05/2022 | 08:20



Gritos, xingamentos, fome e falta de higiene. Esses são alguns dos problemas vivenciados por cerca de 20 idosos na instituição de repouso Casa de Lázaro para idosos, na Vila Pires, em Santo André, segundo relatos de ex-funcionária. A mulher, que prefere não ser identificada com medo de represálias, trabalhou por três dias no local e não conseguiu retornar devido à situação de maus-tratos que encontrou. Procurada pelo Diário, a responsável pelo estabelecimento negou qualquer tipo de violação praticada no local. A Vigilância Sanitária do município também alegou que não foram encontradas irregularidades durante inspeção.

A cuidadora de idosos alegou que durante o tempo em que trabalhou na casa acompanhou a rotina dos pacientes, que sofriam constantemente com insultos e abusos psicológicos por parte de funcionárias. A falta de higiene também foi outro problema apontado. Conforme relatos, os idosos que precisam utilizar fralda geriátrica não são trocados regularmente e acabam ficando assados, além da escovação diária, onde são utilizadas as mesmas escovas de dentes em todos os pacientes. A ex-funcionária enviou fotos ao Diário para comprovar a denúncia.

"No tempo em que estive lá os idosos pediam minha ajuda com medo das outras funcionárias. Além de tudo isso, a alimentação é inadequada, faltam nutrientes no cardápio, não tem frutas, verduras ou legumes, e muitas vezes eles ofereciam miojo para eles comerem. Sem contar a quantidade. Mesmo com fome e pedindo por mais, eles negavam e deixavam os pacientes dormirem com fome. Infelizmente não pude ajudar mais e não aguentei trabalhar em um lugar que não respeita os idosos", relatou a ex-funcionária.

A responsável pelo estabelecimento, Adriana dos Santos, negou as acusações e afirmou que não é a primeira vez que um ex-funcionário denúncia o espaço. A proprietária ressaltou que os pacientes contam com três cuidadoras durante o dia e duas à noite, além de enfermeira das 8h às 13h durante a semana e visita médica quinzenalmente. "O cardápio é montado toda semana por uma nutricionista com base em alimentação saudável e rica em nutrientes. Os órgãos competentesrealizam constantemente fiscalizações na casa e até hoje não foi encontrado nenhum indício de maus-tratos", apontou Adriana.

Questionada, a Vigilância Sanitária de Santo André informou que a Casa de Lázaro para idosos foiinspecionada e não foram identificados irregularidades ou indícios de maus-tratos durante a inspeção. O Paço andreense informou que a empresa encontra-se em situação regular de acordo com o VRE (Sistema de Licenciamento Integrado Via Rápida Empresa) e que foi realizada análise da Vigilância Sanitária e do Corpo de Bombeiros, antes da liberação do alvará de funcionamento.

No Brasil, conforme define o Estatuto do Idoso (Lei 10.741), a violência contra idosos é crime e o agressor pode pegar dois meses a um ano de prisão, além de pagar multa. Denúncias de maus-tratos contra idosos podem ser feitas pelo Disque 100; Polícia Militar (190); delegacias especializadas de proteção ao Idoso e delegacias da Polícia Civil; UBSs (Unidades Básicas de Saúde); Creas (Centro de Referência Especializado em Assistência Social); entre outros serviços.