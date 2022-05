PM prende um indivíduo por roubo de carga com retenção de vítima em Santo André

Da Redação



13/05/2022



Um indivíduo foi preso ontem (12) na Rua Aluísio de Azevedo em Santo André, após roubo de um veículo de carga na Rodovia Anchieta.

O motorista relata que após ser abordado por alguns indivíduos foi levado e então libertado em Mauá. Após ser deixado no município solicitou o apoio da Polícia Militar.

A PM então entrou em estado de patrulhamento quando na Rua Aluísio Azevedo, no bairro Ferrazópolis, avistaram o veículo e com o apoio da ROCAM (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas) realizaram a abordagem e encontraram apenas um dos indivíduos. Realizada a revista no caminhão foi encontrado um aparelho bloqueador de sinal alimentado por uma bateria veicular.

Durante a abordagem o indivíduo informou aos agentes que não sabia o paradeiro da carga apenas havia retirado o veículo na Avenida Piraporinha com o objetivo de abandoná-lo próximo a comunidade do Limpão.