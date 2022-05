Ex-marido de Wanessa Camargo, Marcus Buaiz evita falar de possível volta da cantora com Dado Dollabella e lamenta mentiras sobre término

12/05/2022 | 09:10



Desde que anunciou a separação do empresário Marcus Buaiz, Wanessa Camargo vem enfrentando uma série de polêmicas. Mas agora, quem quebrou o silêncio e resolveu se pronunciar foi justamento o ex-marido da cantora. Em entrevista à GQ Brasil, ele falou sobre o fim do casamento de 17 anos e abriu o coração.

Reservado, apesar da fama da ex-mulher, Buaiz diz estar incomodado com os holofotes para o momento familiar difícil, além de lamentar ter lido mentiras e especulações sobre o término.

- É lamentável ler mentiras que giram em torno da minha separação. Lógico que isso me incomoda. Mas ao mesmo tempo sei que é natural criarem boatos nessas circunstâncias. Faz parte do universo do show business.

Ele tentou evitar falar sobre uma possível volta de Wanessa com o ex, Dado Dollabella, o que vem sendo bastante comentado na mídia. Buaiz se limitou a resumir, apenas, a relação que ainda tem com Wanessa, dizendo que conserva com a filha de Zezé Di Camargo.

- Temos uma relação de respeito e carinho com a nossa história e família.

Aliás, o empresário teceu diversos elogios à ex-esposa, afirmando que não é o responsável por administrar a carreira dela.

- Wanessa é uma das maiores artistas do país. Sempre a encorajei a alçar voos maiores e estive e continuo torcendo pelo sucesso dela e felicidade. Nunca estive no lugar de empresário, gerente de carreira ou algo similar. Wanessa sempre teve as rédeas de sua própria carreira e fez isso brilhantemente.