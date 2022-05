Santo André distribui 30 toneladas de alimentos para instituições parceiras

Heitor Agrício

Especial para o Diário



12/05/2022 | 00:34



Santo André finalizou ontem a distribuição das 30 toneladas de alimentos recebidas na campanha Doar é um Ato de Amor, promovida durante as festividades de 469 anos da cidade, celebrados em abril. A última etapa da entrega foi realizada ontem pelo FSS (Fundo Social de Solidariedade), em evento na sede do Banco de Alimentos da cidade, na Craisa (Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André). Todos os itens arrecadados foram entregues para as 117 entidades assistenciais do município, que atendem cerca de 50 mil pessoas por mês.



A entrega para as instituições foi realizada em sistema drive-thru. “A solidariedade mais uma vez se fez presente em nossa cidade. A distribuição de alimentos é um auxílio muito importante para as famílias que mais precisam. Nosso trabalho é dar suporte às iniciativas de apoio aos munícipes que enfrentam maior dificuldade, principalmente neste momento de crise econômica”, ressalta a presidente do FSS, Ana Claudia de Fabris. “Pelo momento que a gente está passando, a arrecadação realmente deu uma diminuída, então, para nós, é muito importante essa parceria com as entidades para alcançar quem mais precisa”, acrescentou.



Humberto de Almeida Oliveira, 56, trabalha 18 anos com assistência social e é um dos gestores da Associação Amigos da Carlota, que atua na Vila Metalúrgica. Ele ressaltou a importância da ação em um momento no qual as doações, principalmente de pessoas físicas, está diminuindo. “O pós-pandemia reduziu um pouco (a quantidade de doações), pois quem fazia doação hoje tem um familiar necessitando e acaba ajudando. Essa iniciativa da cidade vai suprir essa falta que sentimos dos alimentos que recebíamos das pessoas físicas”, comentou.



A coordenadora do Banco de Alimentos, Fabiola Farias, adiantou que as ações sociais da cidade não vão parar e, em breve, será ampliada a oferta de vagas na Escola de Ouro Andreense, que visa qualificar alunos para o mercado de trabalho. Além disso será iniciada a campanha Santo André Solidária, que, além de alimentos, vai focar na arrecadação de cobertores e agasalhos com a participação de empresários da cidade. Também está na programação do FSS a realização do Arraial Solidário, que acontece entre 10 e 12 de junho, com a participação de entidades assistenciais do município.



As ações do programa Santo André Solidária são permanentes. Os munícipes podem levar alimentos não perecíveis, roupas, calçados, cobertores, brinquedos, itens de higiene, entre outros, nas Lojas Solidárias dos shoppings ABC, Atrium, Grand Plaza e Shoppinho Santo André e na sede do Banco de Alimentos, localizada na Avenida dos Estados, 2.195, além de dezenas de estabelecimentos comerciais em toda a cidade.