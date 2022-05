RedeTV! dispensa Gretchen e traça novos rumos para o 'Encrenca'

11/05/2022 | 20:38



Após quase um mês e meio da estreia do Encrenca, nesta quarta-feira, 11, a Gretchen teve o contrato rescindido pela RedeTV! antes do combinado e não faz mais parte do time de apresentadores do programa da emissora.

Em nota, a assessoria da apresentadora informou que a decisão veio por parte da RedeTV!, que comunicou não ter intuito de seguir com um programa de entretenimento, mas sim com um formato que vai exibir apenas vídeos curtos.

O objetivo do programa é mostrar vídeos que viralizaram no WhatsApp e, assim, se tornar concorrente do programa Perrengue, da Band.

Mesmo com pouco tempo de programa, Gretchen está muito feliz com tempo que ficou na emissora e se sente honrada em ter participado desta atração dominical.

O Encrenca segue na programação da emissora apenas com Beby, Barbie e Bartô como apresentadores, pois além de Gretchen, Narcisa e Toquinho também foram desligados.