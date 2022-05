Chegada a São Paulo tem tráfego lento pela via Anchieta

Da Redação



11/05/2022 | 09:46



Segundo a Ecovias, concessionária responsável pelo SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes), na manhã desta quarta-feira (11), os motoristas encontram tráfego lento na chegada à Capital pela via Anchieta, do km 13 ao km 10, devido ao alto fluxo de veículos. A divulgação foi feita às 9h30.

O trânsito está lento ainda em outra rodovia do SAI, a Cônego Domênico Rangoni tem lentidão sentido São Paulo, tudo por conta da recuperação de placas de pavimento rígido no túnel do quilombo, o que gera a interdição ininterrupta das faixas central e direita, do km 253,5 ao km 254,5. Com o bloqueio das faixas 2 e 3 (central e direita), o tráfego flui pela faixa 1 (esquerda).e a previsão de liberação é para às 14h de sábado (14).