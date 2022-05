Rio Pequeno, de fazenda a bairro. Um vereador na República Velha. O ataque da onça pintada.

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



10/05/2022 | 05:50



Na história política e econômica de Rio Grande da Serra, a presença de José Maria de Figueiredo. Entre 1926 e 1930, eleito e reeleito vereador, ele foi representante da linha Ribeirão Pires, Estação Rio Grande, Campo Grande e Paranapiacaba na Câmara Municipal de São Bernardo, alcançando o posto de vice-presidente do Legislativo. Caiu com a Revolução de 30, como todas as demais autoridades da época. Anteriormente havia sido subprefeito de Paranapiacaba.

José Maria de Figueiredo exerceu vários ofícios, entre os quais os de fotógrafo, construtor, lenhador, condutor de carro de boi e enfermeiro. Teve terras em Rio Grande e uma fazenda no Rio Pequeno, cuja sede – informa seu neto, o pesquisador Octavio David Filho – ficava a três quilômetros da estação ferroviária.

O Rio Pequeno foi um dos formadores da Represa Billings. O nome é dado a uma estrada que interliga o Centro de Rio Grande da Serra ao bairro Rio Pequeno, a partir do Estádio Teixeirão e Cemitério São Sebastião, por onde era transportada lenha até o pátio da estação.

Hoje a Estrada do Rio Pequeno cruza diversos bairros urbanos, entre os quais o Oásis Paulista até a Escola Estadual Ivete Vargas, está localizada no próprio bairro Rio Pequeno.

José Maria Figueiredo legou aos descendentes está foto da sede da sua fazenda. Octavio David Filho chama a atenção para o estábulo e o chiqueiro. E conta uma história ouvida de sua mãe: certa noite, ouviram-se grunhidos de leitões. Pela manhã, verificou-se que uma onça pintada havia atacado um dos animais, deixando fundos arranhões.

Era ainda a República Velha. José Maria Figueiredo teve terras encampadas pela ‘Light and Power’ para a formação da Represa Billings, que passou a banhar uma grande área da cidade.

O português José Maria de Figueiredo nasceu em Alijó Favaios, em 1878. Veio menino para o Brasil. Estudou em Pindamonhangaba antes de se estabelecer em Ribeirão Pires e Estação Rio Grande. Faleceu em 1935.

Crédito das fotos 1 e 2 – Acervo: Octavio David Filho

A CIDADE RURAL. Sede da Fazenda Rio Pequeno, hoje bairro de Rio Grande da Serra, e o seu proprietário, José Maria Figueiredo, em 1926. Na descrição do neto Octavio David Filho, o avô veste terno jaquetão, colete, relógio de bolso com pingente, chapéu-palheta, bengala ornamental e colarinho de pontas

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Quarta-feira, 10 de maio de 1972 – ano 14, edição 1838

SANTO ANDRÉ – Em sessão solene realizada na Câmara Municipal, são outorgadas medalhas de honra ao mérito a 108 combatentes da 2ª Guerra Mundial e da Revolução Constitucionalista.

DIADEMA – O vereador Amaury de Carvalho quer saber como está o plano para a implantação da microindústria no Município, idealizado pelo ex-prefeito Lauro Michels e que se encontrava estacionário.

EM 10 DE MAIO DE...

1902 – Arthur Rudge Ramos é promovido de quarto subdelegado da 3ª Circunscrição da Capital (Bom Retiro) para primeiro suplente da Subdelegacia Central.

NOTA – Rudge Ramos iniciaria e realizaria grande parte da reforma do Caminho do Mar e hoje é nome de bairro em São Bernardo.

Madrid, 4 – A censura dos telégrafos portugueses é muito rigorosa. Quase que não passa telegrama algum que não venha viciado ou emendado pelo censor.

1912 – Mário Stangorlini nasce no Núcleo Colonial de São Bernardo. É autor do livro “As Colônias do Bairro Assunção” (em duas edições).

1922 – Anúncio: aos industriais e capitalistas vendem-se terrenos grandes, planos e cercados, situados na Avenida Wilson, em São Bernardo, perto da estação”.

NOTA – Avenida Wilson, no caso, era a continuidade da Avenida Wilson paulistana, trecho hoje denominado Avenida Industrial; São Bernardo referia-se ao Distrito de Santo André.

1952 – Inaugurado um grupo escolar provisório em São Bernardo, no salão paroquial, para obras de reforma do antigo, instalado em antigo casarão da Rua Marechal Deodoro.

NOTA – O casarão foi demolido para a construção da Praça Lauro Gomes, construindo-se a atual Escola Maria Iracema Munhoz.

1957 – DER realizava obras de reparação em três trechos da Via Anchieta, um dos quais em território de São Bernardo: substituídas placas de concreto quebradas na via ascendente.

HOJE

Dia Internacional de atenção à pessoa com lúpus. A data, oficializada em 2004, tem como objetivo conscientizar e orientar a população sobre a doença, ainda sem cura, apesar dos avanços no tratamento.

Dia da Cozinheira

Dia do Guia de Turismo

Dia da Cavalaria

Dia do Campo

SANTOS DO DIA

Solange

Antonino de Florença

Damião Molokai

Isidoro Lavrador

Calepódio

Epimaco

