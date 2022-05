Viúva de Tom Veiga briga com ex-mulher do humorista e dispara: Mentirosa desde o início

08/05/2022 | 13:10



As brigas não param! Alessandra Veiga deu uma entrevista para o programa A Tarde é Sua e acusou Cybelle Herminio de querer 50% da herança de Tom Veiga. Lembrando, após oito meses de casamento, o humorista estava se divorciando de Cybelle.

Os comentários de Alessandra não agradaram a viúva do intérprete de Louro José, que foi às redes fazer um grande desabafo e rebater todas as acusações da ex-mulher e mãe de uma das filhas do humorista. Além de falar sobre a reforma em um dos imóveis, Cybelle contou que não recebeu nenhum pedido de Alessandra.

Com tantas falas sobre a herança, a viúva de Tom Veiga não aguentou e chamou a ex-mulher de mentirosa, e a acusou em seus Stories de estar causando polêmica para lançar um livro sobre o eterno Louro José:

Vou me posicionar a essa mentirada. Quer falar? Fala. Mas prova! Mentirosa desde o início!