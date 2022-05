Cantor sertanejo Aleksandro e outras cinco pessoas morrem após acidente de ônibus

Do Diário do Grande ABC



07/05/2022 | 17:09



O cantor sertanejo Luiz Aleksandro Talhari Correia, 34 anos, da dupla Conrado e Aleksandro, morreu na manhã deste sábado (7) após o ônibus que transportava 19 pessoas da equipe tombar na Rodovia Régis Bittencourt, em Miracatu, no interior de São Paulo. Outras cinco pessoas também morreram, mas seus nomes ainda não foram divulgados.

Segundo informações da Singular Produções Artísticas divulgadas no perfil oficial da dupla no Facebook, Conrado teve apenas ferimentos leves e está hospitalizado junto com outros 11 integrantes da equipe, que também não tiveram seus nomes divulgados.

O ônibus da dupla saiu de Tijucas do Sul, no Paraná, onde os cantores se apresentaram na noite de ontem (6) e estava indo para São Paulo, para um novo show. Informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal) dão conta de que o pneu dianteiro esquerdo do ônibus estourou, fazendo com que o motorista perdesse o controle do veículo, que tombou no canteiro central.

De acordo com a Arteris, concessionária responsável pela Rodovia Régis Bittencourt, desde às 10h30, quando o atendimento à ocorrência foi iniciado, a região apresenta trânsito congestionado, e as faixas esquerdas de ambos os sentidos da rodovia foram interditadas. No sentido Curitiba há 10 km de engarrafamento, já a pista sentido São Paulo flui com 2 km de trânsito.