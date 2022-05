Nego do Borel faz revelação sobre Anitta e cantora dispara: Amar alguém não significa apoiar e concordar com todas as atitudes da pessoa

06/05/2022 | 16:10



Amizade de milhões? Falem bem ou falem mal, mas falem de Anitta. O nome da cantora caiu na boca do povo novamente após Nego do Borel entregar como anda a sua relação com a intérprete de Girl From Rio. Nas redes sociais, um internauta quis saber se ela ainda conversava com o funkeiro, e ele respondeu:

A gente nunca parou de se falar, não. Da última vez que vi ela, ela olhou nos meus olhos e falou que me amava. Ela é foda, eu amo ela.

Na mesma hora, Anitta respondeu ao comentário em um perfil de fofocas e deixou claro que nunca passou a mão na cabeça do amigo. No passado, Borel se envolveu em diversas polêmicas por conta do suposto relacionamento abusivo com Duda Reis, que chegou até a processar o artista.

Amar alguém não significa apoiar e concordar com todas as atitudes da pessoa. Nunca abandonei a pessoa que eu amo que é o Nego, mas nunca deixei de falar pública e pessoalmente as coisas que eu não concordo. Sempre que ele precisa, eu respondo, recebo na minha casa e falo com toda a minha sinceridade, escreveu a cantora.