Fed deve seguir com forward guidance, subir juro e reduzir balanço, diz dirigente

06/05/2022 | 12:01



Presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Minneapolis, Neel Kashkari afirmou nesta sexta-feira, 6, que o BC dos Estados Unidos precisa levar adiante seu forward guidance, as diretrizes já apontadas, com elevação dos juros e redução do balanço. Sem direito a voto nas decisões de política monetária neste ano, ele publicou texto no site da distrital, no qual contesta a visão de que o Fed possa estar "atrasado" em seu aperto.

Kashkari notou que, após o Fed sinalizar o aperto, já houve um grande ajuste a isso nos mercados. Para ele, o BC está agora "próximo do neutro" em sua política, mas precisa seguir seu forward guidance, com elevações dos juros e redução do balanço, como já sinalizado.

O Fed terá de avaliar se questões da oferta que contribuíram para a inflação elevada começarão a diminuir ou se a economia está "em um equilíbrio de pressão mais alta". Segundo ele, a guerra na Ucrânia e os lockdowns pela covid-19 na China "devem atrasar qualquer normalização das cadeias de produção".

Caso esses problemas melhorem logo, a política do Fed pode ficar no nível neutro "ou modestamente acima" para que a inflação caia. Caso contrário, pode ser necessário levar os juros reais de longo prazo para um quadro de contração, a fim de equilibrar oferta e demanda, argumentou. "Os dados por vir nos próximos meses devem dar alguma clareza sobre essas questões", disse.