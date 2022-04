Luana Piovani curte Central Park com a filha, Liz, e se derrete: Minha

30/04/2022 | 17:10



Luana Piovani encheu as suas redes sociais de muito amor ao compartilhar um registro encantador ao lado da filha, a pequena Liz, fruto do seu relacionamento com Pedro Scooby.

Curtindo uma viagem ao lado de todos os herdeiros, Piovani posou no Central Park, em Nova York, com a menina e, na legenda, escreveu uma poesia:

Mãe. A minha. Eu. Maria. Tantas nós? Comove me ver, ser. Liz e eu. Central Park. Nova York, abril,2022, escreveu.

Claro que o momento entre mãe e filha rendeu inúmeros elogios dos fãs:

Lindonas, disse uma.

Que foto! Cumplicidade , carinho, respeito e muito amor..., escreveu outro.

Luana poetisa! Amei!, elogiou uma terceira.