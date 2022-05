A preleção de Baltazar. O ônibus quebra na Via Anchieta. E deu zebra na Vila Belmiro.

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



01/05/2022 | 05:11



Vai Rei. E deu Saad...

Depoimento: Luiz Américo dos Santos

Aquele jogo tinha tudo para dar errado, e deu tudo certo para nós. O Santos de Pelé, Carlos Alberto e Cejas, na Vila Belmiro, receberia o Saad, de São Caetano. Um calor bastante forte.

Ao meio-dia, no programa “Globo Esporte”, fomos entrevistados pelo Juarez Soares. Quatro da tarde, a janta: um bifinho com purê. Na sequência, a preleção do técnico Baltazar, que nós chamávamos de Sr. Oswaldo (Santos).

- Hoje, tirando os dois goleiros, vão jogar nove contra nove.

- Sr. Oswaldo, nove contra nove? Tirando os dois goleiros fica dez contra dez...

- Você e o Pelé não vão jogar. Onde ele for, você vai atrás. Não precisa fazer cobertura, nem tabelar no ataque, nada. Você só vai bater falta ou pênalti, se tiver. Do contrário, marca o Pelé. Começou o jogo, fica em cima.

Pegamos o ônibus em São Caetano. Em frente à Volkswagen, o ônibus quebra. Uma correria. Liga para uma empresa e pra outra, até que aparece um ônibus velho, tipo “cata osso”.

- Motorista, mete o pau...

Chegamos ao vestiário da Vila Belmiro às 9h15 da noite e mal tivemos tempo para o aquecimento.

Começa o jogo. Encosto no crioulo.

- Você vai me marcar o tempo todo? – perguntou Pelé.

- Infelizmente. O “homem” mandou.

- Não me dá porrada. Se você me der porrada eu te quebro.

Eu estava bem, fisicamente. Vem a primeira bola. Saio na frente e toco pro Arlindo. Poderia correr na frente, como sempre fazia. Mas não.

Tinha que marcar o Pelé.

- Assim tá legal – comenta comigo o Rei.

Primeiro tempo: Saad 1, Santos 0. Começa o segundo tempo. A torcida grita:

- Vai, Rei.

Pelé vira-se pra mim:

- Você está jogando bem. Vai pra frente.

- Não posso, Pelé. Tenho que te marcar

- Vamos, Rei – insistia a torcida santista.

O Saad faz 3 a 0 e o Santos desconta: 3 a 1.

Acaba o jogo. Cumprimento Pelé. Deveria ter pedido a camisa dele. Não adiantava. Naquele tempo não tinha esse negócio de trocar camisa.



NOTA DA MEMÓRIA

O jogo foi disputado em 24 de agosto de 1974. Quinze anos depois, o repórter Saulo Leite, do Diário, voltou a focalizar os 3 a 1: “Há 15 anos, Saad vencia o Santos de Pelé”.

Santos – Cejas; Carlos Alberto Torres, Vicente, Marinho Perez e Wilson; Leo e Zé Carlos Santista; Mazinho, Clayton, Pelé e Ferreira (Brecha).

Saad – Leonetti; Campina, Celso, Flavio e Eli; Zanetti, Luiz Américo e Via; Fernandes, Arlindo Fazolin e Vagner.

Gols: Arlindo e Vagner (2) para o Saad; Zé Carlos Santista para o Santos.

Árbitro: Roberto Nunes Morgado.

Crédito da foto 1 – Projeto Memória



Crédito da foto 2 – Acervo: Luiz Américo

AMIGOS. Adnan e Luiz Américo hoje; Luiz Américo, Fheiz e Adnan no time do Caçula de Ribeirão Pires: lindas histórias a enriquecer o futebol-memória do Grande ABC



DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Domingo, 30 de abril de 1972 – ano 14, edição 1830

DIADEMA – A cidade se preparava para mais uma Festa de Nossa Senhora dos Navegantes, em maio, iniciativa da Sociedade Amigos de Eldorado. Era lançado um concurso de fotografias alusiva à festa.

ESPORTES – Amanhã (feriado de 1-5-1972) será realizada na Represa Billings a XXI Travessia de São Paulo a Nado, num percurso de 1.800 metros. Entre os competidores, um norte-americano e uma uruguaia. Patrocínio: Federação Paulista de Natação.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Sexta-feira, 1º de maio de 1992

MANCHETE – Venda de carro mais barato bate recorde.

Indústria automobilística vendeu 74 mil veículos em abril (de 1992). Graças à redução do ICMS, os preços foram reduzidos em 22%.

ESTADO – Assembleia Legislativa aprovou, na madrugada de ontem (30-4-1992), o projeto do governador Luiz Antonio Fleury Filho que prevê a concessão de obras e serviços públicos à iniciativa privada.

SANTO ANDRÉ – Craisa inaugura hoje (1-5-1992) o Sacolão da Vila Luzita.

SÃO CAETANO – O prefeito Luiz Tortorello revelou ontem (30-4-1992) o nome do seu candidato para sucedê-lo, o vereador Antonio Dall’Anese (PTB).

SANTOS DO DIA

São José Operário. Lembrado em 19 de março, o santo, conhecido como patrono dos trabalhadores, ganhou, em 1955, mais um dia em homenagem, proclamado pelo papa Pio XII.

Grata de Bérgamo

HOJE

Dia Internacional do Trabalho e do Trabalhador. Ou “Festa Nacionale del Lavoro”, como dizem os italianos.

Dia da Literatura Brasileira



Dia do Diácono

EM 1º DE MAIO DE...

1914 – Fundado o São Caetano EC.

1932 – Inaugurado o busto do senador Flaquer, na Praça Embaixador Pedro de Toledo, o Largo da Estátua de Santo André.

1952 – Prefeitura de São Paulo institui quatro prêmios literários com vistas ao seu IV Centenário, a ser celebrado em 1954:

1 – Prêmio Manuel de Nóbrega, sobre a história de São Paulo.

2 – Prêmio José de Anchieta, temas livres de literatura.

3 – Prêmio Martins Pena, sobre teatro.

4 – Prêmio Carlos Gomes, peça sinfônica, este de âmbito internacional.

1962 – Inauguradas as novas instalações do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André, na Rua Gertrudes de Lima.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, aniversaria hoje Murutinga do Sul.

No Amapá, entre outros, Curias, Itaubal e Serra do Navio.

E mais: em Tocantins, Abreulândia; no Paraná, Assaí e Primeiro de Maio; em Santa Catarina, Campo Erê e Ibicaré; no Mato Grosso do Sul, Caracol; na Bahia, Glória e Paripiranga; no Mato Grosso, Nobres; no Rio Grande do Sul, Parobé e São Sebastião do Caí; e na Paraíba, São Mamede.

Falecimentos

Santo André

Wanda Izabel Pagliuso Marba, 89. Natural de Taquaritinga (São Paulo). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Zaíra Tonhon Baptista, 88. Natural do Estado de São Paulo. Residia na Vila Vitória, em Santo André. Pensionista. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

São Bernardo

Manoel Felix Pereira, 89. Natural de Agudos (São Paulo). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério dos Casa.

Nair Botigeli, 88. Natural de Itápolis (São Paulo). Residia na Vila Independência, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério de Vila Euclides.

São Caetano

Roberto Brandão de Freitas, 83. Natural de Ponta Porã (Paraná). Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 18. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Diadema

Jurandir Torres de Araujo, 80. Natural do Recife (Pernambuco). Residia no Jardim Maravilha, em Diadema. Dia 26, em São Bernardo. Cemitério Municipal de Diadema.

Mauá

Maria Aparecida Alves Cantamessa, 85. Natural de Areia Branca (Rio Grande do Norte). Residia na Vila Vitória, em Mauá. Dia 26, em São Bernardo. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Ribeirão Pires

Josemar Vicente da Silva, 73. Natural de Mata Grande (Alagoas). Residia no bairro Santana, em Ribeirão Pires. Dia 26, em São Bernardo. Cemitério São José.