Antes de conhecer Meghan Markle, príncipe Harry brigou com William e mandou devolver presente de príncipe Charles, diz livro

Parece que as rachaduras na Família Real Britânica já existiam bem antes de Meghan Markle chegar na vida de príncipe Harry. Segundo o livro The House of Windsor - The Truth and The Turmoil (A Casa de Windsor - A Verdade e O Tumulto, em tradução livre), obra da jornalista Tina Brown, o monarca já enfrentava problemas com sua família e sentia, por vezes, deixado de lado.

O jornal Daily Mail compartilhou trechos da obra, alguns, inclusive, que reforçam o clima de caos entre os filhos de Diana.

Sempre existiram tensões entre os dois irmãos, sendo que elas escalaram em função de desacordos profissionais. O William sempre soube que deveria respeitar a hierarquia em relação às iniciativas do pai dele sobre questões ambientais, mas ele não aceitava o mesmo em relação ao irmão.

Harry e William chegaram a ter brigas sérias, e o filho caçula de Diana passou a ser considerado uma pessoa raivosa.

O Harry era um homem muito, muito raivoso. Ele e o William definitivamente tiveram algumas brigas homéricas. Também não ajuda a desenvoltura de Harry em público. Quando o William ia fazer um discurso, tudo precisava ser roteirizado, desde o começo (...) Já o Harry, muito parecido com o Príncipe Philip, sempre soube ser descontraído.

Em 2014, esse suposto comportamento de Harry também teria incomodado sua então namorada Cressida Bonas. Segundo a obra, ela chegou a pedir que o monarca procurasse um terapeuta do MI6, serviço secreto do Reino Unido. Harry recusou e ele acabaram terminando pouco tempo depois.

A notícia da separação teria abalado a família real, que via com bons olhos o relacionamento.

Outro ponto interessante do livro aborda uma situação que aconteceu quando Harry fez 30 anos de idade. Príncipe Charles havia incomendado um terno sob medida para o filho, mas a surpresa acabou desagradando.

Quando o terno chegou um braço era mais curto que o outro e uma perna mais curta que a outra. Então ele teria devolvido na mesma caixa, que parecia meio análoga a todo o relacionamento deles.

Eita!