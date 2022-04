Policiais ambientais apreendem materias para caça e pesca em São Bernardo

Do Diário do Grande ABC



23/04/2022



Policiais do 2º Pelotão da Polícia Ambiental apreenderam na quinta-feira animais a materiais utilizados para caça e pesca em São Bernardo. Os equipamentos estavam em ''picada'', espécie de abertura na mata, às margens da Represa Billings. Entre os itens havia armadilha para capturar animais de pequeno porte, como tatus e aves.

Em patrulhamento pela região, os agentes de segurança avistaram o local. Ao se aproximarem, encontraram homem, cujo primeiro nome é Manoel, que informou ser proprietário de imóvel de alvenaria nas proximidades. No lugar havia redes de espera, que o senhor afirmou serem de “pescadores de fim de semana” que as deixam no local.

No imóvel também havia aves silvestres das espécies coleirinha, gaiolas e alçapão armado. Também foram apreendidos pelos policiais uma espingarda, cartuchos, uma caixa com espoletas, um tubo com pólvora, nove armadilhas para pegar tatu, três tarrfas, um facão e um estilingue.

O proprietário do imóvel disse aos policiais desconhecer a procedências dos materiais apreendidos. Ele foi conduzido ao 3º DP de São Bernardo e segue à disposição da Justiça.