Santo André retoma ciclofaixa de lazer domingo, das 8h às 16h

23/04/2022



A ciclofaixa de lazer de Santo André retoma as atividades amanhã. As faixas exclusivas aos cicilistas serão montadas nos dois sentidos da Avenida José Antônio de Almeida Amazonas, com saída do Paço, das 8h às 16h. Um trecho de 2,4 quilômetros da avenida ficará à disposição dos ciclistas e será interligada com as atividades do Domingo no Paço.

“Retomamos esta importante ação que estava parada há pouco mais de dois anos por conta da pandemia. Com esse novo trajeto podemos ter uma integração com as atividades do Domingo no Paço, aliando esporte, lazer e qualidade de vida para a nossa gente. A ideia é expandir o trajeto da ciclofaixa para aumentar a abrangência das atividades destinadas aos ciclistas”, destacou o prefeito Paulo Serra (PSDB).

A operacionalização da ciclofaixa de lazer será realizada com a segregação por cones em uma pista no sentido bairro e outra no sentido Centro da avenida, além da devida sinalização por faixas e banners informativos. Duas opções de retorno serão montadas na Rua Corumbá e também na Rua Santo Urbano, para proporcionar duas opções de trajeto menor e total. As atividades contará com o apoio de equipe operacional do DET (Departamento de Engenharia de Tráfego.

A ciclofaixa de lazer já funcionou na região central, com percurso pela Avenida Edson Danilo Dotto (Perimetral) e também na Avenida das Nações, em 2020, pouco antes do início da pandemia.