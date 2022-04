'Graça' do presidente inflama redes sociais

Da Redação



Mal saiu a decisão em que o presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), concedeu indulto ao deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ), condenado pelo STF (Supremo Tribunal Federal) a oito anos e nove meses de prisão, políticos da região correram para as redes sociais com intenção de criticar ou apoiar a decisão. Bolsonarista de primeira hora, o vereador de São Bernardo Paulo Chuchu (PRTB) fez vídeo aos seus simpatizantes dizendo para que confiem no chefe do Executivo. “Bolsonaro não abandona seus soldados”, disse o parlamentar. Já o vereador de Santo André Ricardo Alvarez (Psol), crítico da gestão de Bolsonaro, aproveitou para criticar a decisão do presidente. “Mais um ataque à democracia”, declarou o psolista, em letras garrafais.

Bastidores



Almoço

Informações passadas à coluna relatam que o prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), foi visto em conversa com o vereador Eduardo Leite (PT) durante almoço nesta semana em restaurante no bairro Jardim, no município. O teor do bate-papo não foi possível descobrir, disse a fonte, mas é bem provável que entre uma garfada e outra, na mesa também foram colocados temas como a eleição deste ano e o futuro partido do parlamentar, que está de saída das fileiras petistas.

Pesquisa

Ex-prefeito de São Bernardo, Luiz Marinho (PT) está divulgando pesquisa que aponta que seu nome, no Grande ABC, é o mais lembrado para uma vaga de deputado federal, cargo ao qual é postulante. Conforme a imagem disponibilizada pelo petista, ele aparece à frente de nomes que já ocupam cadeiras na Câmara Federal, caso do correligionário Vicente Paulo da Silva, o Vicentinho (PT), e mesmo de adversário político, como o deputado federal Alex Manente (Cidadania).

Pesquisa II

O nome de Paulo Proieti (Novo) também aparece entre os pré-candidatos mais lembrados. Acontece que Proieti é debutante em disputas eleitorais, mas o que chama ainda mais atenção é o fato de que no disco de pesquisa não constava o nome do candidato do Novo.