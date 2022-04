Sesc Santo André recebe o espetáculo “Zoológico de Vidro”

Da Redação



Estreia hoje no teatro do Sesc Santo André o espetáculo “Zoológico de Vidro”. A temporada vai até o dia 28 de maio e tem apresentações às sextas, às 21h, e sábados, às 20h.

Idealizado pela dupla de atores Thais Müller e Guilherme Trindade, o projeto da montagem teve como ponto de partida o desejo de, sob diversos aspectos, revisitar o texto clássico buscando conexões com o contemporâneo. Para isso, formaram uma equipe disposta a ler por outros diapasões, que saíssem de uma compreensão hermética das personagens e da obra como um todo.

Dirigido por Lavínia Pannunzio, o elenco é formado por Thais Müller, Sandra Corveloni, Bruno Rocha e Guilherme Trindade.

Zoológico de Vidro

“Amanda, Tom, Laura e Jim trazem à cena, cada um à sua maneira, movimentos que vem nos impactando, as vozes contemporâneas que ganharam espaço e que não podem mais ficar de fora”, diz Guilherme Trindade.

A encenação de Lavínia Pannunzio foi norteada em todo processo pela indagação: quais são as brechas, abertas por T.W. quase 100 anos atrás, que nos permitem montá-lo hoje? “Investigamos juntos as camadas de significação das personagens e os efeitos do drama de estarem à margem da vida, numa mesa em que está posta a queda poética de uma estrutura familiar. Questionamos o fundamento moral da civilização ocidental, a violência a que as mulheres são submetidas e que atravessa esse texto como uma das camadas da estrutura opressiva e hierárquica e as brutalidades promovidas pelo capitalismo e pela filosofia judaico-cristã. E, mais do que nunca, é tempo de reparações”, completa Lavínia.

Zoológico de Vidro é a mais biográfica peça de Tennessee Williams, passada nos anos 1930/1940, numa América mergulhada na Grande Depressão – nesse zoológico fala de si e dos seus sonhos de artista, da sua saída de casa, da sua mãe e da sua irmã. T.W. teve em seu tempo uma visão analítica da sociedade, tratou da loucura e das pulsões sexuais de mulheres e homens, dos limites a que chegaram seus personagens, enquanto expôs questões sociais, hierarquias de poder, de classe, racismo e outras tantas fobias enquanto dedicava seu olhar para personagens desesperados, à margem da vida, fora do mecanismo de produção de uma sociedade desestruturada, dando-lhes voz.

Amanda Wingfield e seus filhos, Tom e Laura, residem em St. Louis, no Meio Oeste americano, em plenos anos 1930. Movida pelo sonho de salvar sua família, Amanda, matriarca da família Wingfield, arquiteta um jantar para casar sua caçula, Laura, com o melhor pretendente possível, um homem que seja capaz de reerguer a família Wingfield.

O pai, ausente. Saiu de casa e nunca mais voltou. A mãe, iludida. Vive no sonho americano onde mulheres são excelentes consumidoras de eletrodomésticos. A filha, coxa, deslocada por não caminhar em vários sentidos, como sua mãe sempre quis. O filho assumiu o papel de “homem da casa” e “arrimo de família” quando o pai fugiu e vive o conflito de aflorar sua identidade. O pretendente, um jovem negro, inteligente, bonito, bem-sucedido, é ele quem vai mudar o destino dos Wingfield.

A peça Zoológico de Vidro foi produzida pela primeira vez por Eddie Dowling e Louis J. Singer no Civic Theatre, em Chicago, Illinois, em dezembro de 1944, e no Playhouse Theatre, na cidade de Nova Iorque, em março de 1945. A peça The Na Broadway estreou no ano seguinte, em 31 de março de 1945, permanecendo em cartaz no Teatro Playhouse até 29 de junho de 1946, com elenco formado por Eddie Dowling (Tom Wingfield), Laurette Taylor (Amanda Wingfield), Julie Haydon (Laura Wingfield) e Anthony Ross (Jim O''Connor).

Em 1947, a peça teve sua primeira encenação no Brasil. Zoológico de Vidro foi o primeiro êxito de Tennessee Williams na Broadway. Em sua última montagem contou com a vencedora do Oscar Sally Field no papel de Amanda Wingfield, personagem baseada na mãe do próprio Tennessee Williams.

Protocolos

Para adentrar as unidades do Sesc, no estado de São Paulo, é necessário apresentar comprovação da vacina contra a Covid-19, junto com um documento com foto.

- Maiores de 12 anos devem apresentar o comprovante contendo as DUAS doses ou dose única da vacina.

- Crianças de 05 a 11 anos devem apresentar o comprovante evidenciando UMA dose (conforme calendário do município).

O público pode apresentar o comprovante de vacinação físico, recebido no ato da vacinação, ou o comprovante digital, disponibilizado pelas plataformas VaciVida e ConectSUS ou pelo aplicativo e-saúdeSP. Mais informações em: www.sescsp.org.br/voltagradual.

O teatro do Sesc Santo André opera, neste momento, com capacidade total de público. O uso de máscaras faciais como forma de contenção da Covid-19 é recomendado em todos os espaços da unidade e, principalmente, durante os espetáculos no teatro, por se tratar de ambiente fechado.

Os shows, peças teatrais, espetáculos de dança e circo tem ingressos marcados, que podem ser adquiridos online, pelo Portal Sesc SP, ou presencialmente nas bilheterias das unidades da Rede Sesc SP.



SERVIÇO

TEATRO - SESC SANTO ANDRÉ

Zoológico de Vidro – de Tennessee Williams

Com Thais Müller, Sandra Corveloni, Bruno Rocha e Guilherme Trindade. Direção: Lavínia Pannunzio

Temporada: 22/4 a 28/5 - sextas, às 21h - sábados, às 20h.

Classificação etária: 16 anos (Não recomendado para menores de 14 anos)

Duração: 90 minutos

Venda de Ingressos: online no Portal Sesc SP às 14h, e presencial nas Bilheterias da Rede Sesc a partir às 17h.

Importante: os ingressos são vendidos na mesma semana de realização dos shows.

A entrada nas unidades para compra de ingressos segue os protocolos de segurança contra Covid-19.



R$40,00 (inteira) para o público geral e R$20,00 (meia-entrada) para público com Credencial Plena válida e categorias elegíveis ao desconto de 50%, de acordo com a legislação vigente.



R$6,00 – portadores de Credencial Plena válida

R$11,00 – público geral



Sesc Santo André - Rua Tamarutaca, 302 – Vila Guiomar - Santo André

Informações: (11) 4469-1200