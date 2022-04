Com 55,95 por cento dos votos, Pedro Scooby é eliminado do BBB22!

22/04/2022 | 00:10



Estamos a cinco dias da grande final do BBB22, e apesar de tão perto, nesta quinta-feira, dia 21, mais um brother se despediu do prêmio de um milhão e meio de reais.

Os emparedados eram Pedro Scooby, que foi o mais votado da casa, Eliezer, indicado pelo líder, e Douglas Silva, que foi direto para o paredão por ter acabado a prova do líder em último lugar.

Tadeu Schmidt direcionou seu discurso de eliminação do começo ao fim a Pedro Scooby, falando sobre o jeito do brother de analisar vitórias e perdas com leveza, e destacou o carisma dele durante todo o jogo. No final, anunciou que ele era o eliminado, com 55,95% dos votos.

O brother saiu feliz, leve e tranquilo, sem medo ou arrependimentos a respeito de seu jogo. Antes de ir, recebeu uma salva de palmas de seus colegas. Paulo André chorou e ficou bem emocionado com a saída de seu grande parceiro.

E calma que não acabou! Ainda hoje teremos uma nova prova do líder, na qual o vencedor garantirá seu lugar na grande final do reality. Quem você já quer ver direto na final?