Operária. Militante. A história de uma guerreira. E o som que vem da saudade...

“Maria José Santos Stein, o brilho perene de sua luz”, pela Editora andreense Coopacesso, é o sétimo livro solo de Leonardo José Dutra Campos, que adianta:

O livro retratará algumas memórias de uma mulher, a partir da sua atuação militante que inicia aos 14 anos de idade, no chão da fábrica, em 1956, na Fiação Vitória, passando pelo movimento da JOC (Juventude Operária Católica), pelo movimento sindical, pelo Partido dos Trabalhadores, pelos movimentos sociais da Igreja, Saúde, Mulheres e tantos mais.

Maria José foi uma mulher que dedicou a vida a defender a classe trabalhadora, uma saúde pública humanizada e de qualidade, bem como a igualdade entre mulheres e homens.

Cada página deste livro revelará uma emoção nova e surpreendente, e enfatizará a força de uma mulher incrível... Vale a pena!



Lançamento: 12 de maio, 19h

Local: Salão Paroquial da Igreja São Geraldo Magella

Endereço: Avenida Queiroz Filho, 2.795, Vila Guaraciaba, Santo André

O ARTISTA

Paulino Fernandes está na capa da edição nº 101, de 2 de julho de 1955, da “Arte Revista”, da coleção do comendador Carlos Manias Neto. Paulino cantava e tocava acordeão nos programas de auditório da Rádio Clube, de Santo André.

NAS ONDAS DO RÁDIO

Grande ABC e Você

O quinto programa focaliza a evasão industrial do Grande ABC e o novo perfil econômico da região, do comércio e de serviços.

Produção e apresentação: José Carlos Pereira, que fez história na Publicidade do Diário. Amanhã, sábado, 23, às 7h. Rádio ABC AM (1.570).



DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Sexta-feira, 22 de abril de 1972 – ano 14, edição 1823

SANTO ANDRÉ – Um bom hotel, coisa que falta à cidade. Santo André possui quase 500 mil habitantes, mais de mil indústrias e um orçamento superior ao de vários Estados da Federação. Entretanto, não possui um hotel de primeira categoria, com casa noturna de primeira classe ou um restaurante que possa ser colocado na lista dos de classe internacional, nem ao menos de primeira categoria.

SÃO BERNARDO – Agesbec (Armazém Geral e Entreposto de São Bernardo) recebe o primeiro lote de carga: 300 geladeiras Brastemp.

HOMENAGEM – Professor Walker da Costa Barbosa, promotor público de São Bernardo, recebeu ontem (20-4-1972) o título de Cidadão São-Bernardense, por iniciativa do vereador Mauricio de Castro.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Quarta-feira, 22 de abril de 1992 – ano 33, edição 8052

SANTO ANDRÉ – O jornaleiro Hermenegildo Fattori comemorou o aniversário da cidade dando o nome dos 38 prefeitos que já administraram Santo André a vasos de plantas. Cada prefeito é simbolizado por três tipos de plantas: lírio azul, coqueiro brasileiro e uma folhagem que Fattori não soube dizer o nome. A única planta diferente, a comigo-ninguém-pode, simboliza o prefeito Celso Daniel.

Os dados sobre os prefeitos foram baseados nos trabalhos publicados pela página Memória, do Diário.

EM 22 DE ABRIL DE...

1922 – O hidroavião “Lusitânia”, avariado seriamente ao pousar em Fernão de Noronha, será substituído pelo hidroavião “Portugal”, na última etapa do voo histórico dos pilotos Sacadura Cabral e Gago Coutinho no Brasil. Um cruzador (navio de carga) traria o novo avião de Lisboa.

1947 - Inaugurada a Via Anchieta, com duas pistas no planalto e uma na serra. O corte da fita que veda o acesso a serra, na altura da ponte do Rio Grande, é feito por um menino de 14 anos, José Miguel, auxiliar do DER, o mais jovem trabalhador da Via Anchieta.

1952 – O filme “Terra é Sempre Terra”, da Vera Cruz, em São Bernardo, conquista o Prêmio Saci de 1951, instituído naquele ano pelo jornal “O Estado de S. Paulo”. O mesmo filme premia a melhor atriz, Marisa Prado; o melhor diretor, Tom Payne; e o melhor produtor, Alberto Cavalcanti.

1957 – O Brasil consegue vaga para o VI Mundial de Futebol na Suécia, a ser disputado em 1958: na véspera, 21 de abril de 1957, vence o Peru, no Maracanã, por 1 a 0, gol de Didi, depois de empatar em Lima em 1 a 1. O Brasil jogou com Gilmar; Bellini e Newton Santos; Djalma Santos, Zózimo e Roberto; Garrincha, Índio, Evaristo, Didi e Joel. Técnico: Oswaldo Brandão. O menino Pelé ainda não havia sido convocado.

1962 – Manchete do “News Seller”: Clama a Vila Santa Terezinha ante as mortes na Parada Prefeito Saladino.

1982 – Mangels, com fábrica em São Bernardo, anuncia controle computadorizado.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Itanhaém.

Pelo Brasil: Alcinópolis e Laguna Carapã, no Mato Grosso do Sul; Montalvânia, em Minas Gerais; e Pinheiros, no Espírito Santo.

HOJE

Dia do Descobrimento (oficial) do Brasil: ano 522

Dia Internacional da Terra

Dia da Comunidade Luso-Brasileira

Dia da Aviação de Caça

