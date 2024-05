Polícia de São Bernardo prende dois por pornografia infantil

A Polícia Civil de São Bernardo prendeu dois indivíduos em flagrante pelo crime de armazenamento de material de pornografia infantil. Um dos presos é professor de matemática em escolas da rede estadual de Diadema e também é investigado por pedofilia. Os mandados de busca foram cumpridos ontem pelo 8º DP (Distrito Policial) da cidade. A operação foi intitulada de Caminhos Seguros e marca a campanha do Maio Laranja, mês de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.

De acordo com a delegada Kelly Sacchetto Cesar de Andrade, titular da seccional de São Bernardo, a busca é feita a partir de um sistema de rastreamento de indivíduos que armazenam e compartilham conteúdo de pornografia infantil em todo o Grande ABC. “Essa ferramenta abrange as imediações que atuamos. Por isso, encontramos casos em Diadema e Mauá a partir de apurações do 8º DP de São Bernardo.”

Durante a prisão do professor Jonathan Santos Silva, os agentes apreenderam um notebook, três celulares e um desktop. Segundo o boletim de ocorrência, foi possível confirmar que ele armazenava conteúdos pornográficos de menores de idade e os divulgava na internet. “O professor foi preso no apartamento dele e zelou pelo direito de ficar calado. Ele já é investigado pela DDM (Delegacia da Mulher) de Diadema pelo crime de estupro de vulnerável”, diz Kelly.

No caso de Wilson Ferreira Gouvêa, que foi preso em Mauá, a Polícia Civil apreendeu 21 HDs, cinco pendrives, três fotografias impressas (sendo uma de criança nua), um celular e uma CPU (Unidade Central de Processamento, principal item de hardware do computador). Ele confessou o crime.

Com as prisões, os dois homens passarão por audiência de custódia. Os conteúdos apreendidos serão enviados para a perícia. “É feita extração e laudo para corroborar ainda mais o flagrante, uma vez que os polícias já conseguem identificar os conteúdos armazenados durante o cumprimento de mandado. Depois da análise dos computadores, HDs e telefones, tentamos também identificar as vítimas e outros suspeitos.”

MAIO LARANJA

A delegada afirma que a busca por esses criminosos ocorre ao longo de todo o ano a partir de mecanismos de inteligência, mas, especificamente neste mês, a Polícia Civil está empenhada na operação Caminhos Seguros, que marca a campanha do Maio Laranja. Ao todo, no Estado, a DHPP (Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa) cumpriu 12 mandados de prisão ontem.

“A Polícia Civil fica envolvida nessa operação que é deflagrada em Brasília pelo Ministério de Justiça. Todos os departamentos participam com o cumprimento de mandados de busca e apreensão”, detalha a delegada. “A Seccional sempre está em busca desses indivíduos. Quando identificamos, representamos ao juiz, pedimos mandados e cumprimos.”

Na região, as denúncias de violência contra crianças ou adolescentes por meio do Disque 100 aumentaram 84% na comparação entre janeiro e abril de 2023 (1.137 relatos) e o mesmo período deste ano (2.093), segundo a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, A maioria refere-se a casos que afetam a integridade física da vítima.