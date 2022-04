Viúvo de Paulo Gustavo, Thales Bretas e cantor Silva estariam se conhecendo melhor

20/04/2022 | 09:11



Está rolando? Ao que parece, Thales Bretas está pronto para iniciar uma nova fase em sua vida. Segundo o jornal Extra, o viúvo de Paulo Gustavo estaria conhecendo melhor o cantor Silva. Inclusive, o clima de paquera já acontece há alguns meses.

Os dois foram apresentados por amigos em comum e teriam se aproximado durante os passeios com a galera. Recentemente, o médico esteve no Lollapalooza com Carol Trentini e a ex-cunhada Juliana, irmã do saudoso humorista, para assistiu ao show do cantor. Em abril deste ano, os dois também foram vistos em um festival de Belo Horizonte. No entanto, ainda segunda o jornal, apesar dos flertes, não está nos planos de Thales assumir uma relação séria neste momento.

Silva está solteiro desde o término com o estilista Renan Mantovanelli enquanto Thales passou por um momento difícil após a morte de Paulo, em maio de 2021, por conta de complicações da Covid-19.